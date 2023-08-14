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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

الكيلاني تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الأعلى للثقافة واتحاد المعاهد الأوروبية غدًا

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

تشهد الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، غدًا، الثلاثاء ١٥ أغسطس، بمقر وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، واتحاد المعاهد الوطنية الثقافية الأوروبية "EUNIC"، ويمثله الدكتور ديفيد سكالماني، لتنفيذ المرحلة الثالثة من منحة "دوائر الإبداع.. كريتيف سيركيلز".

و يهدف مشروع "حاضنة دوائر الإبداع... كريتيف سيركلز"، الممول من اتحاد المراكز الثقافية الأوروبية، بالشراكة مع المجلس الأعلى للثقافة، تطوير المشاريع الثقافية لشباب الأقاليم، في إطار استراتيجية وزارة الثقافـة المرتبطة بخطة التنمية المستدامة ورؤيــة مصر 2030، والتي تتضمن  بأحد محاورها دعم الصناعات الثقافية، وتهيئة البيئة الممكنة للإبداع والتميز، وتحقيق العدالة الثقافية، ووصول المنتج الثقافي للمناطق والفئات الأكثر احتياجاً، وتمكين وتطوير منظومة الاقتصاد الإبداعي، خاصة المتعلقة بالصناعات الثقافية والحرف التراثية.

وذلك عن طريق دعم المؤسسات والأفراد -خاصة الشباب-  أصحاب المبادرات الثقافية والإبداعية، وتعتمد على تقديم محتوى علمي وتدريبي احترافي، بواسطة مجموعة من الخبراء الأكاديميين فى مجال ريادة الأعمال، حيث يتم تبني الاقتراحات والمبادرات ذات الأثر المجتمعي، ووضعها تحت مظلة الوزارة، وإتاحة الفرصة لعرض الإنتاج المميز فى مختلف مواقعها، مما يسهم فى خلق الكثير من فرص العمل التي تنعكس إيجاباً على الدخل القومي.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة العاصمة الإدارية الجديدة الدكتور هشام عزمي حاضنة دوائر الإبداع

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