صحيفة عبرية تكشف عن خلاف شديد بين نتنياهو وقادة الجيش الإسرائيلي

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، العبرية، عن وجود خلاف شديد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقادة الجيـش الإسرائيلي، على خلفية خطة التعديلات القضائية.

وقالت الصحيفة العبرية، إن نتنياهو احتج في اجتماع مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، ووزير الأمن يوآف جالانت، وضباط في هيئة الأركان العامة، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنجبي، على تصريحات ضباط حول تراجع كفاءات الجيش الإسرائيلي وجهوزيته للحرب.

وخلال الأيام الماضية نشرت تقارير حول الوضع في الجيش وتراجع الكفاءات، كما قال قائد سلاح الجو تومر بار، إن "الضرر يتعمق مع مرور الوقت" بتوقف عناصر احتياط عن الخدمة العسكرية.

ووصفت وسائل إعلام الاجتماع بين نتنياهو وهاليفي، أمس، بأنه كان متوترا، فيما أفادت القناة الـ13 التلفزيونية بأن نتنياهو صرخ على هاليفي، وطالبه هو وبار بنفي التقارير حول تراجع كفاءات الجيش، كما اتهمهما بـ"المس بالردع"، ورد هليفي قائلا: "لا يمكنني الوقوف على الحياد عندما تتضرر الكفاءات".

واتهم ضباط الجيش نتنياهو، خلال الاجتماع، بأن تصريحات وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تلحق ضررا بتماسك الجيش، وأن "تصريحات مسؤولين في ائتلافك ضد ضباط الجيش الإسرائيلي وجنوده تلحق ضررا هائلا. وسيكون من الصعب إصلاح هذا الضرر في المستقبل، ويجب وقف هذه التصريحات".