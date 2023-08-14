عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ورشة عمل حول التطبيق العملي لتدريس مهارة التحدث، حاضر فيها كل من د .عطية السيد وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث بجامعة الأزهر، ود. خلف الديب أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة الأزهر.

مركز الشيخ زايد للغة العربية يعقد ورشة عمل حول تطبيق مهارة التحدث

تناولت الورشة التطبيق العملي لاستراتيجات تدريس مهارة التحدث لغير الناطقين بالعربية للمستويات اللغوية المتفق عليها، كما تناولت البدايات الصحيحة لتدريس مهارة الاستماع من المستوى التمهيدي (zero) ، كما تناولت الأطر المعيارية لتعليم اللغات وكيفية تطبيقها في تدريس مهارة التكلم، كما عقدت ورش عملية لدروس التحدث على حسب المستوى اللغوي.

وفي الختام أشاد المتدربون بتنوع محتوي الدورة وماتقدمه من تناول للمهارات والمواضيع بطرق مختلفة.

ورشة عمل حول تطبيق مهارات الاستماع

وفي وقت سابق، عقدت بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ورشة عمل حول التطبيق العملي لتدريس مهارة الاستماع، حاضر فيها كل من أ.د إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية والمشرف الأكاديمي بمركز الشيخ زايد، د.محمد أحمد السيد المدرس بكلية التربية جامعة الأزهر ونائب شئون التعليم بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

تناولت ورشة العمل التطبيق العملي لاستراتيجات تدريس مهارة الاستماع لغير الناطقين بالعربية للمستويات اللغوية المتفق عليها، كما تناولت د.إيمان هريدي ، الأطر والأسس التي يسير عليها معلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ليكون معلما محترفا مبدعا في تدريسه عامة وتدريس مهارة الاستماع خاصة.

وفي الختام أشاد المتدربون بتنوع محتوي الدورة وماتقدمه من تناول للمهارات والمواضيع بطرق مختلفة.