الهجرة: الترويج لوثيقة المصريين في الخارج بالدولار عبر وسائل التواصل الاجتماعي

كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن اعتزام الوزارة الترويج لوثيقة المصريين بالخارج بالدولار لعرض مزايا الوثيقة في توفير الحماية الاجتماعية من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار من خلال الجولات الفعلية مع المصريين في الخارج أو الاجتماعات الافتراضية تحت اسم "ساعة مع الوزيرة" والتي بلغت عددها 55 جالية في كل الدول حول العالم، وتهدف هذه الاجتماعات إلى الترويج لكل المبادرات والمحفزات التي تقدمها الدولة للمقيمين بالخارج.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، لإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة بحضور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي.

وقالت وزيرة الهجرة إنه سيتم الترويج للوثيقة من خلال الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات "واتس اب"، وكذلك من خلال إدارات التفاعل والتواصل بالوزارة، منوهه إلى تنوع الترويج للمنتجات المالية المخصصة للمصريين في الخارج من خلال التليفزيون والأخبار وكذلك منصات التواصل الاجتماعي و"البلوجرز" للوصول بفاعلية لكل شرائح المقيمين في الخارج.

وأضافت أن هناك تعاون وزارة الهجرة مع هيئة الرقابة المالية في تطبيق التأمين الإجباري على المصريين في الخارج من خلال إصدار أو تجديد جوازات السفر الجديدة بهدف توفير حماية تأمينية على المصريين بالخارج ضد أخطار المرض والوفاة والسرقة والترحيل.