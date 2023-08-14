عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نصائح طبية مهمة قبل إجراء القسطرة التشخيصية

القسطرة
القسطرة

نشرت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح المهمة لمرضي القلب والتي يجب اتباعها قبل إجراء القسطرة التشخيصية.

وذكرت الهيئة أنه إذا أوصى الطبيب بإجراء القسطرة القلبية؛ فإن المريض سيحتاج إلى اتباع بعض الخطوات التي تتمثل في التالي:​

• لا تأكُل أو تشرب أي شيء قبل الموعد بست ساعات على الأقل، أو حسب توجيهات الطبيب. ​

• إذا كنت تتناول أدوية للسيولة مثل الوارفارين والأسبرين؛ قد يوصي طبيبك بالتوقُّف مؤقتاً عن تناول هذه الأدوية، ومعاودة تناولها بعد العملية حسب تعليمات الطبيب المعالج.​

•اخبر طبيبك إذا كنت تتناول أدوية لعلاج السكري، أو أي أدوية أخرى، واخبره بالجرعة الصحيحة.​

• في حالة تطلب الإجراء الحقن بالصبغة يجب الالتزام بإجراء التحاليل اللازمة قبل العملية.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية ​بإتباع بعض التعليمات بعد الخروج من المستشفى مثل:​

• الالتزام بتناول الأدوية التي يوصفها لك الطبيب بالجرعة المحددة.​

• في حالة الحقن بالصبغة يجب شرب الكثير من الماء لإخراجها من الجسم.​

• الانتظار إلى اليوم التالي حتى تستطيع مزاولة أنشطتك بشكل طبيعي.​

صورة من المنشور 
القسطرة التشخيصية الطبيب توجيهات الموعد أدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

أمطار رعدية ورياح بالقاهرة الكبرى| تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

مصدر قضائي : فنان شهير فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس .. تفاصيل

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

نجم الزمالك يعلن عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

متاحة الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

الطب البيطري والعلوم والتمريض.. ننشر الأماكن الشاغرة لطلاب علمي علوم بالمرحلة الثانية

ترشيحاتنا

سقوط زيلينسكي.. كارثة في أوكرانيا بسبب محاكمة وشيكة لـ بايدن

40 مليون دولار بالسنة.. تذاكر القطارات بالعملة الأمريكية لهذه الفئات| قرار جديد

انتبه.. أعراض التسمم الغذائي وفي الدم وعند الأطفال

مصدر قضائي : فنان شهير فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس .. تفاصيل

معلومات كاذبة.. فضيحة مدوية لـ المخابرات الأمريكية بسبب حرب أوكرانيا

اعترافات صادمة .. بيان عاجل من الكونجرس الأمريكي بشأن فساد نجل بايدن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحور كورونا الجديد .. أعراض منتشرة وغريبة لـ إيريس عالميًا

نشرة المرأة والصحة.. تفاصيل صادمة عن وفاة زوج الشيف هالة فهمي.. نيللي تشعل السوشيال ميديا.. طريقة عمل سلطة الطحينة

ينتشر سريعا.. كل ما تريد معرفته حول فيروس كورونا EG.5

الإرشاد البيطري: الطبخ في حلل الألمونيوم يسبب الزهايمر

فيديو

مصطفى قمر: مقصر فى حق محمد منير وأغاني حمزة نمرة تشبهني.. فيديو

مؤشرات التنسيق .. الطب والصيدلة فوق الـ90٪ والهندسة مفاجأة

زلزل مدمر.. تركيا تستعد لهزة قوتها 7.5 ريختر ووفاة 2.5 مليون شخص

وداعا 1900جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ