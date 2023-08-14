نصائح طبية مهمة قبل إجراء القسطرة التشخيصية

نشرت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح المهمة لمرضي القلب والتي يجب اتباعها قبل إجراء القسطرة التشخيصية.

وذكرت الهيئة أنه إذا أوصى الطبيب بإجراء القسطرة القلبية؛ فإن المريض سيحتاج إلى اتباع بعض الخطوات التي تتمثل في التالي:​

• لا تأكُل أو تشرب أي شيء قبل الموعد بست ساعات على الأقل، أو حسب توجيهات الطبيب. ​

• إذا كنت تتناول أدوية للسيولة مثل الوارفارين والأسبرين؛ قد يوصي طبيبك بالتوقُّف مؤقتاً عن تناول هذه الأدوية، ومعاودة تناولها بعد العملية حسب تعليمات الطبيب المعالج.​

•اخبر طبيبك إذا كنت تتناول أدوية لعلاج السكري، أو أي أدوية أخرى، واخبره بالجرعة الصحيحة.​

• في حالة تطلب الإجراء الحقن بالصبغة يجب الالتزام بإجراء التحاليل اللازمة قبل العملية.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية ​بإتباع بعض التعليمات بعد الخروج من المستشفى مثل:​

• الالتزام بتناول الأدوية التي يوصفها لك الطبيب بالجرعة المحددة.​

• في حالة الحقن بالصبغة يجب شرب الكثير من الماء لإخراجها من الجسم.​

• الانتظار إلى اليوم التالي حتى تستطيع مزاولة أنشطتك بشكل طبيعي.​