يتمتعون بقوة فائقة.. تشكيل جيش من الجنود الإلكترونيين في هذه الدولة |تفاصيل

يخطط قادة الجيش البريطاني لإنشاء جنود "إلكترونيين" يتمتعون بقوى عظمى على غرار فيلم Terminator.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، ستسمح الأدوات الحديثة - سواء المزروعة أو التي يتم ارتداؤها خارجيًا - للقوات "بالرؤية من خلال الجدران"، والتواصل "عن بعد" أو اكتشاف المواد الكيميائية المحمولة جواً بدون رائحة أو طعم.

و بحلول عام 2030 ، سيرتدي الجنود "هياكل خارجية" لحمايتهم من الرصاص وتعزيز قوتهم وسرعتهم.

انشاء جنود الكترونيين ذات قوى فائقة بهذه الدولة

ويتضمن أحد الإجراءات طلاء شبكية عين الجنود بجسيمات نانوية تمكنهم من رؤية طيف الأشعة تحت الحمراء ومنحهم رؤية من نوع الأشعة السينية، على غرار رؤية The Terminator في سلسلة أفلام Arnold Schwarzenegger.

وتأتي المشاريع الرائدة - التي تُدار بالتعاون مع وزارة الدفاع الألمانية - في الوقت الذي تكافح فيه المملكة المتحدة للبقاء في صدارة الدول المعنية بتطوير التكنولوجيا العسكرية.

انشاء جنود الكترونيين ذات قوى فائقة بهذه الدولة

وذكرت وثيقة إستراتيجية لوزارة الدفاع أنها تتجه إلى الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعزيز البشري والتعزيز الكيميائي لإنشاء سلالة جديدة من الجنود.

وأفادت صحيفة “ديلي ستار” بأن العقيد السابق هاميش دي بريتون جوردون حذر من الإفراط في هذه التجارب.