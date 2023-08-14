حملة من إدارة رخص المحال للتفتيش على المطاعم المخالفة بالجيزة

وجه محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة البدرشين، بشن حملة من إدارة رخص المحال للتفتيش على أحد مطاعم بمنطقة ميت رهينة؛ نظراً للأضرار التي يتسبب بها للأهالي، حيث تبين أن المطعم يعمل بدون ترخيص، ويحدث ضوضاء ويتعدى علي الطريق العام، وعلى الفور وبالتعاون مع شرطة المرافق تم إغلاق وتشميع المطعم، وبنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر.

وفي مركز ومدينة أوسيم تم رفع تعديات مطعم بشارع عزبه اليمن والتشديد بعدم التعدي مجدداً على الطريق العام والالتزام بمواعيد الغلق لتضرر المواطنين القاطنين بالمنطقة من اعاقته لحركة المارة وقيامه بالعمل علي مدار اليوم وإحداث ضوضاء.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة التعامل حيال الشكاوى الواردة إلى الصفحة الرسمية للمحافظة.

كما قامت إدارة النظافة بالمدينة برفع تجمع للمخلفات بمنطقة الجامع الكبير بمناشى البلد إستجابةً لمطالب المواطنين من سكان المنطقة.



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