عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة من إدارة رخص المحال للتفتيش على المطاعم المخالفة بالجيزة

رفع المخلفات
رفع المخلفات

وجه محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة البدرشين، بشن حملة من إدارة رخص المحال للتفتيش على أحد مطاعم بمنطقة ميت رهينة؛ نظراً للأضرار التي يتسبب بها للأهالي، حيث تبين أن المطعم يعمل بدون ترخيص، ويحدث ضوضاء ويتعدى علي الطريق العام، وعلى الفور وبالتعاون مع شرطة المرافق تم إغلاق وتشميع المطعم، وبنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر.

وفي مركز ومدينة أوسيم تم رفع تعديات مطعم بشارع عزبه اليمن والتشديد بعدم التعدي مجدداً على الطريق العام والالتزام بمواعيد الغلق لتضرر المواطنين القاطنين بالمنطقة من اعاقته لحركة المارة وقيامه بالعمل علي مدار اليوم وإحداث ضوضاء.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة التعامل حيال الشكاوى الواردة إلى الصفحة الرسمية للمحافظة.

كما قامت إدارة النظافة بالمدينة برفع تجمع للمخلفات بمنطقة الجامع الكبير بمناشى البلد إستجابةً لمطالب المواطنين من سكان المنطقة.
 

IMG-20230814-WA0009
IMG-20230814-WA0009
IMG-20230814-WA0015
IMG-20230814-WA0015
IMG-20230814-WA0012
IMG-20230814-WA0012
IMG-20230814-WA0010
IMG-20230814-WA0010
IMG-20230814-WA0013
IMG-20230814-WA0013
IMG-20230814-WA0014
IMG-20230814-WA0014
IMG-20230814-WA0011
IMG-20230814-WA0011
IMG-20230814-WA0008
IMG-20230814-WA0008
IMG-20230814-WA0007
IMG-20230814-WA0007
أحمد راشد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شرطة المرافق محافظ الجيزة مدينة البدرشين مدينة منشأة القناطر منشأة القناطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

أمطار رعدية ورياح بالقاهرة الكبرى| تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

مصدر قضائي : فنان شهير فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس .. تفاصيل

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

نجم الزمالك يعلن عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

متاحة الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

الطب البيطري والعلوم والتمريض.. ننشر الأماكن الشاغرة لطلاب علمي علوم بالمرحلة الثانية

موضوعات متعلقة

ضبط 2192 قضية تموينية متنوعة بإجمالي 200 طن خلال شهر بالجيزة

بدء اختبارات الطلبة المتقدمين لمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالجيزة

إحباط 6 حالات زواج أطفال بالجيزة| تفاصيل

تعليم الجيزة: الثلاثاء القادم آخر يوم لتلقي طلبات التحويل الإلكتروني والاستثناءات

منتجات وصناعات يدوية وعروض فنية وورش بمعرض الحرف التراثية بالجيزة

حياة كريمة .. مياه الشرب بالجيزة تنفذ أنشطة للتوعية المائية في قرى أطفيح

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية

محافظ الجيزة: الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وعدم السماح بتعديات المحال والمطاعم

ترشيحاتنا

سقوط زيلينسكي.. كارثة في أوكرانيا بسبب محاكمة وشيكة لـ بايدن

40 مليون دولار بالسنة.. تذاكر القطارات بالعملة الأمريكية لهذه الفئات| قرار جديد

انتبه.. أعراض التسمم الغذائي وفي الدم وعند الأطفال

مصدر قضائي : فنان شهير فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس .. تفاصيل

معلومات كاذبة.. فضيحة مدوية لـ المخابرات الأمريكية بسبب حرب أوكرانيا

اعترافات صادمة .. بيان عاجل من الكونجرس الأمريكي بشأن فساد نجل بايدن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحور كورونا الجديد .. أعراض منتشرة وغريبة لـ إيريس عالميًا

نشرة المرأة والصحة.. تفاصيل صادمة عن وفاة زوج الشيف هالة فهمي.. نيللي تشعل السوشيال ميديا.. طريقة عمل سلطة الطحينة

ينتشر سريعا.. كل ما تريد معرفته حول فيروس كورونا EG.5

الإرشاد البيطري: الطبخ في حلل الألمونيوم يسبب الزهايمر

فيديو

مصطفى قمر: مقصر فى حق محمد منير وأغاني حمزة نمرة تشبهني.. فيديو

مؤشرات التنسيق .. الطب والصيدلة فوق الـ90٪ والهندسة مفاجأة

زلزل مدمر.. تركيا تستعد لهزة قوتها 7.5 ريختر ووفاة 2.5 مليون شخص

وداعا 1900جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ