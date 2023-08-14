فارق ع الكل.. المطرب أبو يطرح الأغنية الرئيسية لألبومه الأول

طرح النجم أبو، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعلى المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "فارق ع الكل" - Lyrics Video- وهى الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم ألبومه الأول الجديد.

"فارق ع الكل" هى ثالث أغنية من الألبوم، الذى قرر أن يقدمه خلال الفترة المقبلة، ويقدم من خلاله مجموعة متنوعة من الأغنيات.

أغنية فارق ع الكل لـ أبو

أغنية فارق ع الكل لـ المطرب أبو، من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد النادى، وتوزيع موسيقى، رامى سمير، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

ومن المتوقع أن تحدث الأغنية ردود أفعال إيجابية، خاصة مع أجواء موسم الصيف، وانتشارها فى المناسبات السعيدة، نظرا لما تحمله معانى كلماتها من الإحساس بالفرحة والسعادة والتفاؤل.

يذكر أن أبو سبق وطرح من قبل بعض أغنيات الألبوم، منها أغنية بعنوان "إلى حد ما " كلمات أحمد حلمى، وألحان محمد عتبانى، وتوزيع موسيقى رامى سمير، وأغنية "هوليلا " كلمات أبو ومحمد شافعى، وألحان د. طارق نديم، وتوزيع موسيقى هادز.

وتقول كلمات "فارق ع الكل":..

فارق ع الكل

لا ولا زيك حد شاف .. موهوب في فن الاختلاف

اطلعك من بين الاف .. فيه حاجات كتير بتميزك

اولهم السحر اللي فيك .. زي رادار بتجيب عنيك

تاخدني و بتسحبني ليك .. و عليك جمال بيبروزك

فارق ع الكل و متنجم .. جمالك لأ مش متحجم

عمال بيزيد يوم في التاني .. عمال بيزيد يوم في التاني

و عندك رقة انا مدمنها .. رومانسية بدوب انا منها

مافيش حاجة فيك مش شداني .. مافيش حاجة فيك مش شداني

فارق ع الكل و متنجم .. جمالك لأ مش متحجم

عمال بيزيد يوم في التاني .. عمال بيزيد يوم في التاني

و عندك رقة انا مدمنها .. رومانسية بدوب انا منها

مافيش حاجة فيك مش شداني .. مافيش حاجة فيك مش شداني

لو جيت اعد اعد ايه .. انت اللي كل الحلو فيه

و اللي القمر غار من عنيه .. و الورد غار من ضحكته

انت الكلام عنك يطول .. عندك كاريزما و ليك قبول

زي العسل و انا مهما اقول .. ده لساني صعب اسكته