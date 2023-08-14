أستاذ بطب بنات الأزهر: علاج تضخم البروستاتا جراحيا به قابلية عالية للنزيف..فيديو

أكد الدكتورصلاح زيدان رئيس قسم المسالك البولية بكلية الطب بنات الازهر، أن علاج البروستاتا بالرزيوم خلق طفرة ، خاصة لكبار السن الذين لا يمكنهم إجراء عمليات جراحية.

أصبح هناك عدة طرق لعلاج البروستاتا



وأضاف صلاح زيدان خلال لقائه على فضائية "صدى البلد"، أن علاج تضخم البروستاتا بعملية الرزيوم، عبارة عن جهاز يخرج ما يسمى ببخار الماء الساخن، و هذا البخار يتم حقنه داخل البروستاتا، للتقليل من تضخم البروستاتا ، عن طريق انكماشها.

وأشار رئيس قسم المسالك البولية بكلية الطب بنات الازهر إلى، أنه يمكن علاج البروستاتا أيضاً من خلال التبخير بالبلازما، عن طريق مادة المحلول الملحي ، لافتاً إلى أن علاج تضخم البروستاتا بالجراحة يكون بها قابلية كبيرة للنزيف.