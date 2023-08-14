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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يقرر تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة 5 درجات

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2023/ 2024 من ٢٢٥ درجة إلى ٢٢٠ درجة والقبول بفصول الخدمات ليصبح بحد ادنى ١٧٥ درجة والثانوي العام الخاص عربي والمنازل ليكون بحد أدنى ١٤٠درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة من خلال مديرية التربية والتعليم لاعداد الطلبة مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية. 

كما قرر محافظ الجيزة تخفيض القبول بمدارس التعليم الصناعي والزراعي والتجاري  وذلك وفقا للكشوف المرفقة والتي تضم المدارس وتنسيق القبول الخاص بكل منها.

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