قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد أزمة حذف الصورة.. ليفربول يحسم الجدل حول مستقبل محمد صلاح
نائب الرئيس الأمريكي: لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
رئيس الوزراء يتابع مع وزيري التعليم العالي والمالية عددا من الملفات
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين القتلى ونزع سلاح حماس
فرنسا .. مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
ده الطبيعي.. وليد صلاح الدين يعلق على تصدر الأهلي قائمة الدوري
استقبال حاشد وزغاريد مصرية في بروكسل احتفاء بالرئيس السيسي | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد الستار بركات: احتفال مصري مهيب في أثينا يجسد عمق العلاقات المصرية اليونانية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الصحفي عبد الستار بركات، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في أثينا، أن بلدة أولمبيا القديمة غرب اليونان تستعد لاستضافة حدث تاريخي يترقبه العالم، وهو مراسم إيقاد الشعلة الأولمبية الخاصة بدورة الألعاب الشتوية "ميلانو كورتينا 2026".

 المراسم المقرر إقامتها في السادس والعشرين من نوفمبر المقبل ستكون رمزًا للأصالة والتراث اليوناني.

أولمبيا: تاريخ ورمزية في إيقاد الشعلة الأولمبية 

وأوضح بركات في مداخلة مع الإعلاميتين منى صالح وشروق وجدي عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتفال في أولمبيا سيكون مفعمًا بالرمزية التاريخية والروح الوطنية، حيث ستجرى الطقوس التقليدية لإيقاد الشعلة أمام معبد "هيرا"، باستخدام أشعة الشمس الخالصة. وأكد أن الشعلة ستنطلق في رحلتها عبر المدن اليونانية قبل أن تنتقل إلى إيطاليا، محققة بذلك انطلاقة تاريخية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة.

التقنية الحديثة في تتبع مسار الشعلة 

وأشار بركات إلى أن اللجنة الأولمبية اليونانية قد أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا يسمح للجمهور بتتبع مسار الشعلة الأولمبية مباشرة عبر نظام تحديد المواقع GPS. هذه الخطوة تهدف إلى إشراك الجيل الرقمي في الحدث وتعزيز التواصل مع الجمهور على مستوى العالم.

سباق الدراجات في أثينا: نحو مدينة خضراء وأكثر استدامة 

فيما يتعلق بالفعاليات الرياضية في العاصمة أثينا، أكد بركات أن المدينة قد شهدت مؤخراً النسخة التاسعة والعشرين من سباق الدراجات تحت شعار "نحو مدينة أكثر خضرة". ورغم سوء الأحوال الجوية، انطلق السباق من ساحة "سينتاجما" بمشاركة مئات الرياضيين والأسر والأطفال، حيث تحولت الشوارع إلى مسارات مفتوحة للدراجات والموسيقى، في أجواء احتفالية تعكس رؤية بلدية أثينا نحو بيئة أكثر استدامة وتقليل الانبعاثات. وأوضح بركات أن هذا الحدث يعكس التزام المدينة بتطوير بيئة صحية وصديقة للطبيعة.

الاحتفال المصري في أثينا بمناسبة انتصارات أكتوبر 

في سياق آخر، أشار عبد الستار بركات إلى أن العاصمة اليونانية أثينا احتضنت احتفالًا مصريًا رسميًا بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر، بحضور السفير المصري عمر عامر والملحق العسكري، إلى جانب عدد من قيادات وزارتي الدفاع والخارجية اليونانيتين وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وأكد بركات أن الحفل جسد روح النصر والفخر الوطني المصري، وأظهر في الوقت نفسه عمق العلاقات المصرية اليونانية. 

كما أشاد الحضور اليوناني بما تشهده مصر من تطور تنموي وعسكري، مؤكدين أن الشراكة بين البلدين أصبحت نموذجًا يحتذى به في منطقة شرق المتوسط.

العاصمة اليونانية أثينا انتصارات أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار

حزب المصريين الأحرار: القمة الأوروبية المصرية تؤسس لعهد جديد في العلاقات

اجتماع مجلس الوزراء

مدبولي يبحث إنشاء مصنع لمكونات محطات تحلية المياه.. ونواب: يقلل الاستيراد ويساعد على زيادة الصادرات

حزب الشعب الجمهوري

«الشعب الجمهوري» يدفع بكفاءات وطنية في سباق النواب 2025: رجال ميدان يصنعون الفارق

بالصور

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

فيديو

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد