عبد الستار بركات: احتفال مصري مهيب في أثينا يجسد عمق العلاقات المصرية اليونانية

أكد الصحفي عبد الستار بركات، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في أثينا، أن بلدة أولمبيا القديمة غرب اليونان تستعد لاستضافة حدث تاريخي يترقبه العالم، وهو مراسم إيقاد الشعلة الأولمبية الخاصة بدورة الألعاب الشتوية "ميلانو كورتينا 2026".

المراسم المقرر إقامتها في السادس والعشرين من نوفمبر المقبل ستكون رمزًا للأصالة والتراث اليوناني.

أولمبيا: تاريخ ورمزية في إيقاد الشعلة الأولمبية

وأوضح بركات في مداخلة مع الإعلاميتين منى صالح وشروق وجدي عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتفال في أولمبيا سيكون مفعمًا بالرمزية التاريخية والروح الوطنية، حيث ستجرى الطقوس التقليدية لإيقاد الشعلة أمام معبد "هيرا"، باستخدام أشعة الشمس الخالصة. وأكد أن الشعلة ستنطلق في رحلتها عبر المدن اليونانية قبل أن تنتقل إلى إيطاليا، محققة بذلك انطلاقة تاريخية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة.

التقنية الحديثة في تتبع مسار الشعلة

وأشار بركات إلى أن اللجنة الأولمبية اليونانية قد أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا يسمح للجمهور بتتبع مسار الشعلة الأولمبية مباشرة عبر نظام تحديد المواقع GPS. هذه الخطوة تهدف إلى إشراك الجيل الرقمي في الحدث وتعزيز التواصل مع الجمهور على مستوى العالم.

سباق الدراجات في أثينا: نحو مدينة خضراء وأكثر استدامة

فيما يتعلق بالفعاليات الرياضية في العاصمة أثينا، أكد بركات أن المدينة قد شهدت مؤخراً النسخة التاسعة والعشرين من سباق الدراجات تحت شعار "نحو مدينة أكثر خضرة". ورغم سوء الأحوال الجوية، انطلق السباق من ساحة "سينتاجما" بمشاركة مئات الرياضيين والأسر والأطفال، حيث تحولت الشوارع إلى مسارات مفتوحة للدراجات والموسيقى، في أجواء احتفالية تعكس رؤية بلدية أثينا نحو بيئة أكثر استدامة وتقليل الانبعاثات. وأوضح بركات أن هذا الحدث يعكس التزام المدينة بتطوير بيئة صحية وصديقة للطبيعة.

الاحتفال المصري في أثينا بمناسبة انتصارات أكتوبر

في سياق آخر، أشار عبد الستار بركات إلى أن العاصمة اليونانية أثينا احتضنت احتفالًا مصريًا رسميًا بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر، بحضور السفير المصري عمر عامر والملحق العسكري، إلى جانب عدد من قيادات وزارتي الدفاع والخارجية اليونانيتين وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وأكد بركات أن الحفل جسد روح النصر والفخر الوطني المصري، وأظهر في الوقت نفسه عمق العلاقات المصرية اليونانية.

كما أشاد الحضور اليوناني بما تشهده مصر من تطور تنموي وعسكري، مؤكدين أن الشراكة بين البلدين أصبحت نموذجًا يحتذى به في منطقة شرق المتوسط.