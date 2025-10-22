محمد سعده: توقيع عقد مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر اليونان

أعلن محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، عن توقيع عقد مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر اليونان، واصفًا إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.



وأضاف سعده، خلال مداخلته ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر مؤهلة لتكون نافذة رئيسية لإفريقيا في جذب الاستثمارات الأوروبية، موضحًا أن القارة الإفريقية تمثل سوقًا واعدة يمكن لمصر أن تلعب فيها دورًا محوريًا بفضل موقعها الجغرافي ومقوماتها الاقتصادية المتنوعة.



وأشار إلى أن أوروبا تنظر اليوم إلى مصر بإيجابية كبيرة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة في حجم ونوعية الشراكات المصرية الأوروبية، خصوصًا في مجالات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية.



ولفت إلى أن زيارة الوفد المصري إلى بروكسل كانت ناجحة بكل المقاييس، وأسفرت عن نتائج إيجابية ومكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني.



