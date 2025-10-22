قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«أبوالعينين»: اتفاق شرم الشيخ يُجسّد التزام مصر التاريخي بدعم السلام والأمن الإقليمي |فيديو
بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد
السفير أحمد أبو زيد: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تاريخية وتعزز الشراكة مع أوروبا
النهاية المستحقة.. القصة الكاملة لسقوط عصفور خط الصعيد الجديد في سوهاج
بسمة وهبة: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تعزز التنسيق الأمني بين مصر والاتحاد الأوروبي
مصرع طفلين بعد سقوطهما من الطابق العاشر بدمنهور
ربنا يحفظك يا حبيبي.. تامر حسني يهنئ ابنه بعيد ميلاده
ليفربول يتقدم على فرانكفورت بثلاثية في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
محافظ البحر الأحمر لصدى البلد: خطط تنموية كبرى لتحويل المحافظة إلى مركز عالمي للسياحة والاستثمار
روشتة من نقيب البيطريين لمواجهة التهديدات الفيروسية العالمية
أوروبا تموّل بـ7.4 مليار يورو.. وتؤكد الالتزام بالقانون الدولي لدعم أمن مصر المائي حول السد الإثيوبي
التقديم في قرعة الحج 2026 .. الشروط والمستندات وخطوات التسجيل إلكترونيًا
توك شو

محمد سعده: توقيع عقد مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر اليونان

إسراء صبري

أعلن محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، عن توقيع عقد مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر اليونان، واصفًا إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.
 

وأضاف سعده، خلال مداخلته ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر مؤهلة لتكون نافذة رئيسية لإفريقيا في جذب الاستثمارات الأوروبية، موضحًا أن القارة الإفريقية تمثل سوقًا واعدة يمكن لمصر أن تلعب فيها دورًا محوريًا بفضل موقعها الجغرافي ومقوماتها الاقتصادية المتنوعة.
 

وأشار إلى أن أوروبا تنظر اليوم إلى مصر بإيجابية كبيرة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة في حجم ونوعية الشراكات المصرية الأوروبية، خصوصًا في مجالات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية.

ولفت إلى أن زيارة الوفد المصري إلى بروكسل كانت ناجحة بكل المقاييس، وأسفرت عن نتائج إيجابية ومكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني.

 

اتحاد الغرف التجارية اليونان مشروع الربط الكهربائي بروكسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد