الاحتلال يمنع المساعدات ويدمّر 80% من آليات بلدية المدينة

أكد يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى غزة رغم الادعاءات بإدخال شاحنات مساعدات.

إغلاق المعابر وتقييد حركة المساعدات

بينما يتم السماح بفتح معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم في بعض المناطق، تظل محافظتا غزة والشمال مغلقتين بالكامل أمام المساعدات الإنسانية، ما يزيد من معاناة السكان.

دمار آليات بلدية غزة بنسبة 80%

الاحتلال دمر 134 آلية ثقيلة ومتوسطة تابعة لبلدية غزة، مما يعوق جهود فتح الطرق وتسهيل عودة السكان إلى منازلهم المدمرة. البلدية تعمل حالياً بجرافة واحدة فقط، بينما باقي الآليات لا تزال تحتاج إلى صيانة.

آلاف النازحين بلا مأوى

على الرغم من محاولات برنامج الأغذية العالمي والمؤسسات الإنسانية الأخرى، تبقى آلاف الأسر النازحة بدون مساعدة كافية أو مأوى آمن.