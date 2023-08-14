بتكلفة 902.8 مليون جنيه .. محافظ القليوبية يفتتح 11 مشروعا خدميا بطوخ |صور

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بافتتاح 11 مشروعا خدمي في قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية بمركز ومدينة طوخ ، بتكلفة إجمالية بلغت 902.8 مليون جنيه ، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

أكد المحافظ، أن رئيس الجمهورية يولي قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية أهمية كبيرة، ويوجه دائما بتوفير الدعم الكامل لهذه القطاعات من خلال توفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة هذه القطاعات.

استهل "المحافظ" جولته بمتابعة قطاع الصحة، حيث تفقد مستشفى طوخ المركزي والتي تبلغ مساحتها مساحة 3000 م2 تقريباً بإجمالي مسطح عام للمستشفى 15 ألف متر، بتكلفة 308 مليون جنيه وأوضح المحافظ، أن نسبة تنفيذ الأعمال الإجمالية بلغت حوالي 85%، وتم الانتهاء من أعمال المبنى الخارجي بنسبة 90%، وتم الانتهاء من المرافق الداخلية (الصرف الصحي والكهرباء) بنسبة 90%، وفي المبنى الداخلي الرئيسي جاري استكمال أعمال سيراميك الحوائط والأرضيات والحمامات وتجاليد الجرانيت وأعمال البلاط والدهانات، كما أنه جاري الانتهاء من أعمال التركيب بفراغات العمليات، كما يجري الآن العمل بأعمال بياض الواجهات وأعمال الجرانيت السفلي.

وفيما يخص المصاعد فإنه جار العمل في تركيب المصعد الأخير وبذلك يصبح إجمالي عدد المصاعد التي تم تركيبها 7 مصاعد، وتم الانتهاء من توصيل الصرف الصحي الخارجي للمستشفى وتم الانتهاء من توصيل الكابل الكهربائي الخارجي للمستشفى.

واكد أن قطاع الصحة شهد تطورأ ملحوظاً خلال الثلاث سنوات السابقة وتعددت الإنجازات، حيث بلغ عدد المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها عدد 35 مشروع بتكلفة 3.050.8 مليار جنيه، حيث تم الإنتهاء من مستشفى قها المركزي بتكلفة بلغت 322.8 مليون ، وتم الإنتهاء من مستشفى كفر شكر المركزي بإعتماد 511 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من مستشفى الخانكة المركزي بإعتماد 400 مليون جنيه ، بالإضافة إلى دفع الأعمال بمستشفى القناطر الخيرية بإعتماد مبلغ 283 مليون جنيه.

كما تم دفع الأعمال بمستشفى بنها التعليمي بتكلفة 446 مليون جنيه، كما تم دفع أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى ناصر العام بشبرا بتكلفة 200 مليون جنيه، كما تم متابعة تنفيذ أعمال التطوير الجاري تنفيذها لرفع كفاءة مستشفيات صدر 23 يوليو (150 مليون جنيه - شبين القناطر ( مليار جنيه) وحميات بنها وحميات طوخ باعتماد 90 مليون جنيه.

بالإضافة إلى أنه تم تفعيل بروتوكول التعاون والمشاركة المبرم بين المحافظة وجامعة بنها بشان إقامة مستشفى بنها الجامعي الجديد بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

ثم استكمل "المحافظ" جولته بقطاع الأبنية التعليمية، وتابع المحافظ جولة اليوم بإفتتاح مدرسة بلتان للتعليم الأساسي والتي تم إنشاؤها بمبلغ 6.6 مليون جنيه وإجمالي مساحة المدرسة 3164 متر مربع ويقع المبنى على مساحة 410 متر مربع وعدد الفصول قبل عملية التوسعة 22 فصل، وبعد إضافة 22 فصل جديد أصبح إجمالي عدد الفصول 44 فصل دراسي .

وتفقد المحافظ الفصول الدراسية وأثنى على التشطيبات النهائية للمدرسة وفرشها المتميز موجها بضرورة الحفاظ على المدرسة وأساسها والاهتمام بالصيانة الدورية لها والاهتمام أيضا بالتشجير وتوفير بيئة جديدة للطلاب أثناء الدراسة مؤكدا أن المدرسة جاهزة لاستقبال التلاميذ العام المقبل .

كما افتتح المحافظ توسع مدرسة عرب الغديري للتعليم الأساسي والتي تقع على مساحة 1171 متر مربع ويقام المبنى الإضافي على مساحة 165 مترمربع، وتتكون المدرسة من عدد 20 فصل دراسي، حيث تم إضافة عدد 8 فصول جديدة في التوسعات التي تم إفتتاحها اليوم وستصل الكثافة الطلابية للتلاميذ في الفصول 38 طالب فقط، وسيتم تشغيلها بداية العام الدراسي المقبل وبلغت تكلفة توسعة المدرسة إلى 3.3 مليون جنيه.

وخلال جولة اليوم افتتح محافظ القليوبية أيضا توسعات مدرسة الحصة الابتدائية، والتي تتكون من 24 فصل بعد إضافة 5 فصول في التوسعات الجديدة وسيتم إدخال المدرسة العام المقبل مع العام الدراسي .

كما إفتتح الهجان مدرسة أجهور الكبرى للتعليم الأساسي، والتي يتم إنشاؤها بتكلفة إجمالية 5.5 مليون جنيه على مساحة 350 متر مربع، وسيتم توسعة المدرسة بعدد 13 فصل دراسي ليصل عدد الفصول إلى 44 فصل .

كما تفقد محافظ القليوبية أعمال مدرسة الشهيد رضا محمد عبد الخالق ( إحلال جزئي)، والتي كان عدد الفصول بها قبل التوسع 49 فصل وتم إضافة 36 فصل بإجمالي عدد الفصول 86 فصل، بالإضافة إلى فصل تحويلات بتكلفة 18 مليون جنيه وتبلغ مساحة المدرسة 7023 م2 ومساحة المبنى 588 متر مربع ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال حتى الآن 70%، ووجه المحافظ بدفع الأعمال للانتهاء منها وإدخالها الخدمة بداية العام الدراسي الجديد .

وخلال الجولة بالمدرسة تفقد المحافظ الفصول، والتي تم تزويدها بقاعة كبيرة متعددة الأغراض للأنشطة الثقافية والفنية بالإضافة إلى معمل كيميائي مجهز بالأجهزة التعليمية التي يحتاج إليها الطلاب في تجارب العلوم بالمرحلة الإعدادية .

وخلال جولة اليوم وجه المحافظ القائمين على المدارس بالحفاظ عليها وإجراء الصيانة الدورية لها والإهتمام بالأشجار وتفعيل مبادرة 100 مليون شجرة، وإشراك الطلاب في عملية الزراعة لنشر ثقافة البيئة النظيفة والمشروعات الخضراء .

وأشار "المحافظ" إلى أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير قطع أراضي ، لإنهاء مشكلة الكثافة العددية داخل الفصول المدرسية، وتحسين الخدمة الصحية المقدمة لأبناء المدينة.

كما أكد محافظ القليوبية" أن المحافظة تعمل وفق خطة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، للإنتهاء من مشكلة الكثافة العددية داخل الفصول ، وذلك من خلال إنشاء المدارس الجديده والتوسع الأفقي والرأسي، لخلق بيئة طيبة للطلاب للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة ، مُقدماً الشكر لهيئة الأبنية التعليمية علي جهودها، حيث بلغ عدد المدارس التي تم الإنتهاء منها والجاري تنفيذها وتسليمها، من ٢٠١٤ حتى٢٠٢٢، ما يقرب من ٣٨١ مدرسة بتكلفة ١.٢مليار جنيه.

وفي قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب توجه "محافظ القليوبية" لمتابعة أعمال توسعات محطة معالجة وتنقية إمياي والتي تعمل بطاقة 30 ألف متر مكعب/ يوم، بعد إضافة توسعات المرحلة الثانية بقدرة 10 آلاف متر مكعب، ومن المخطط لها في المرحلة الثالثة أن تصل إلى 40 ألف متر مكعب/ يوم وتخدم قرى إمياي وكفر العمار والعمار وأكياد دجوى والعزب التابعة لهم وتقع على مساحة 14 فدان ووصلت نسبة تنفيذها 95%، وتم توريد الكهروميكانيك وجاري تركيبه وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 150 مليون جنيه للمرحلة الثانية.

كما تفقد محافظ القليوبية اليوم محطة صرف صحي السيفا والتي يتم العمل على إنشائها بقدم وساق لإدخالها الخدمة ديسمبر المقبل، وتم الانتهاء من الشبكة بنسبة 100% ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية إلى 70% وسيتم ربطها على محطة معالجة كومبتين وبلغت تكلفة المشروع إلى 93 مليون جنيه.

وتفقد المحافظ أيضا محطة صرف صحي برشوم والتي بلغت نسبة تنفيذها 65% ، وسيتم ربطها على محطة معالجة إمياي وبلغت تكلفة المحطة إلى 85 مليون جنيه، وتفقد المحافظ المحطة ووجه بالعمل على دفع الأعمال لإدخالها الخدمة آخر العام الجاري، كما التقى المحافظ بالمواطنين واستمع إلى مشاكلهم حيث استجاب المحافظ لمطالبهم بإدخال الصرف الصحي للكتل العمرانية الملاصقة للحيز العمراني لتحقيق الاستفادة لأكبر قدر من المواطنين بالمشروع.

كما تفقد المحافظ أيضا مشروع صرف صحي كومبتين والذي يخدم قرية كومبتين وكفر الفقهاء وعزبة الباجور ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال بالمحطة إلى 30%، كما تم الانتهاء من الشبكات وخط الطرد بنسبة 100% ووجه المحافظ بدفع الأعمال للانتهاء منها لخدمة مواطني القرى التابعة لها .

كما تفقد توسعات محطة معالجة كومبتين بطاقة 5000 إلى 10000متر٣/يوم بتكلفة 110 مليون جنيه وقد بلغت نسبة تنفيذ المشروع 79% ، وهذه المحطة تخدم عدة قرى وعزب تابعة لمركز ومدينة طوخ وهي قرى كومبتين- كفر النخلة- منشأة العمار- كفر العمار- عزبة الباجور- عزبة الكلايلة ،كما تفقد توسعات محطة معالجة نامول ( بطاقه ١٠ آلاف متر٣/يوم بتكلفة ١٤٠مليون جنيه، وتبلغ نسبة التنفيذ 45% وتخدم المحطة بعد أعمال التوسعة قرى (نامول- سنهرة - خلوة سنهرة - عرب الحصوة -كفر الحصافة - منصورة نامول - دندنا -شرق الطريق السريع - كفر حسن سعد).

ومن الجدير بالذكر أن عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها وتسليمها من 2014 حتى 2022 في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قد بلغ 524 مشروع بتكلفة إجمالية 10.240.526 مليار جنيه.



وتجدر الإشارة إلى أن الخطة الاستثمارية الحالية بمدينة طوخ سوف تتم في قطاع رصف الطرق رصف شوارع داخل المدينة بمنطقة شرق السكة الحديد بحوالي 18 شارع بطول 6100م ، كما سيتم رصف شوارع داخل المدينة بمنطقة غرب السكة الحديد بعدد شوارع تبلغ 14 شارع بطول 6100م، بالإضافة إلى رصف بالانترلوك داخل المدينة لمنطقة شرق وغرب السكة الحديد لعدد 30 شارع بطول 4535م بمتوسط عرض 10م.

وفي قطاع تحسين البيئة سيتم تطوير أسطول الحملة الميكانيكية بطوخ عبر توريد لوادر وسيارات وعدد من المعدات الخاصة بقطاع النظافة، كما سيتم توسعة المحطة الوسيطة بطوخ بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة مبنى الوحدة المحلية بطوخ.

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