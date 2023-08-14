محافظ بني سويف: ندعم كافة مبادرات خطة الدولة بمجال التمكين الاقتصادي

قال محافظ بني سويف محمد هاني غنيم، إننا ندعم كافة الفعاليات والمبادرات التي تدعم خطة الدولة والجهات المعنية وذات الصلة في مجال التمكين الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم /الاثنين/، مع الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وعضو مجلس النواب، وذلك قبل بداية مؤتمر دور منظمات المجتمع المدني في التمكين الاقتصادي، وانطلاق المرحلة الثالثة لبرنامج (فرصة) الممول من البنك الدولي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي (تكافل وكرامة).

وأضاف غنيم أن برنامج (فرصة) الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي يمتلك مميزات عديدة منها التكامل والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، حيث يضع المواطن كهدف أساسي وشريك منفذ في البرنامج.

وأوضح أن المحافظة تواصل عملها في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم التعاون والتكامل مع المجتمع المدني من أجل تنمية شاملة ومستدامة، لاسيما أن بني سويف سباقة في تعظيم الاستفادة من جهود العمل الأهلي والتطوعي وتحقيق التكامل وفق رؤية تنموية مشتركة، والعمل على تعزيز قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات لرفع كفائتها وقدرتها على العمل.

وأشار إلى أن البرنامج يدعم الفئات الهشة اقتصاديًا من خلال التأهيل وتعديل السلوك وإكساب الخبرات، وبالتالي الدمج في سوق العمل والإنتاجية وهو ما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مستشهدًا ببعض النماذج والمبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها في هذا الجانب.