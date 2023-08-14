عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: ندعم كافة مبادرات خطة الدولة بمجال التمكين الاقتصادي

صدى البلد

قال محافظ بني سويف محمد هاني غنيم، إننا ندعم كافة الفعاليات والمبادرات التي تدعم خطة الدولة والجهات المعنية وذات الصلة في مجال التمكين الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم /الاثنين/، مع الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وعضو مجلس النواب، وذلك قبل بداية مؤتمر دور منظمات المجتمع المدني في التمكين الاقتصادي، وانطلاق المرحلة الثالثة لبرنامج (فرصة) الممول من البنك الدولي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي (تكافل وكرامة).
وأضاف غنيم أن برنامج (فرصة) الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي يمتلك مميزات عديدة منها التكامل والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، حيث يضع المواطن كهدف أساسي وشريك منفذ في البرنامج.
وأوضح أن المحافظة تواصل عملها في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم التعاون والتكامل مع المجتمع المدني من أجل تنمية شاملة ومستدامة، لاسيما أن بني سويف سباقة في تعظيم الاستفادة من جهود العمل الأهلي والتطوعي وتحقيق التكامل وفق رؤية تنموية مشتركة، والعمل على تعزيز قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات لرفع كفائتها وقدرتها على العمل.
وأشار إلى أن البرنامج يدعم الفئات الهشة اقتصاديًا من خلال التأهيل وتعديل السلوك وإكساب الخبرات، وبالتالي الدمج في سوق العمل والإنتاجية وهو ما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مستشهدًا ببعض النماذج والمبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها في هذا الجانب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

مصدر قضائي : فنان شهير فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس .. تفاصيل

أمطار رعدية ورياح بالقاهرة الكبرى| تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

رايحة تصيفي وسايباني أتحبس.. شاب يحرق أخته وأولادها و11 آخرين.. فيديو

نجم الزمالك يعلن عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

ترشيحاتنا

عودة موجة الحر.. ارتفاع درجات الحرارة في تركيا وتحذيرات شديدة للمواطنين

اجتماع عاجل لـ البنك المركزي الروسي بعد إنهيار الروبل أمام الدولار

مستمرون على العهد.. مفتي الجمهورية يشكر الرئيس السيسي لتجديد الثقة به

أطلق النار على الشرطة .. مصرع عنصر شديد الخطورة بأسيوط

تعرف على موعد إقامة قرعة الدوري الممتاز

انقسام خطير في أوكرانيا.. تحذيرات من الإطاحة بـ زيلينسكي بسبب خطأ كارثي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقع على بياض| نجم الفريق يجدد للأهلي 4 مواسم.. وهذا اللاعب ممنوع من الدوري المصري

قط أسود يثير الفزع في مقاطعة بريطانية.. اعرف السبب

انتبه.. أعراض التسمم الغذائي وفي الدم وعند الأطفال

متحور كورونا الجديد .. أعراض منتشرة وغريبة لـ إيريس عالميًا

فيديو

مصطفى قمر: مقصر فى حق محمد منير وأغاني حمزة نمرة تشبهني.. فيديو

مؤشرات التنسيق .. الطب والصيدلة فوق الـ90٪ والهندسة مفاجأة

زلزل مدمر.. تركيا تستعد لهزة قوتها 7.5 ريختر ووفاة 2.5 مليون شخص

وداعا 1900جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ