الخليج السعودي يتوصل لاتفاق نهائي مع الأهلي لضم محمد شريف.. خاص

توصل نادي الخليج السعودي لاتفاق نهائي مع النادي الأهلي، لضم محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم موقع “صدى البلد”، أنه سيتم توقيع عقود الصفقة خلال الساعات المقبلة، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

وأنهى الخليج السعودي، اتفاقه مع محمد شريف على كافة البنود الشخصية.

وينتهي عقد محمد شريف مع الأهلي في صيف 2024، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب المصري 1.8 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

وكان محمد شريف انضم للنادي الأهلي في عام 2018، قادما من صفوف وادي دجلة، في صفقة بلغت قيمتها نحو 450 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

راحة 20 يوما

يذكر أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قرر منح لاعبي فريقه راحة 20 يوما، بعد انتهاء موسم 2022-2023.