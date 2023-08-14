حماة الوطن يطالب المجتمع الدولي ضرورة إحياء عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي إن العلاقات المصرية الأردنية والفلسطينية تاريخية تمتد عبر آلاف السنين وأن هناك اهتماما مشتركا في العديد من القضايا العربية والدولية والإقليمية ومن أهمها القضية الفلسطينية.



وأضاف “ نصير" في تصريحات له اليوم، أن دعوة الرئيس السيسي لعقد قمة ثلاثية بمدينة العلمين الجديدة بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤكد حرص مصر علي دعم القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة طبقا لميثاق الأمم المتحدة.



وأشاد وثمن نصير البيان الصادر عن القمة الثلاثية والذي أكد على أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين، بالإضافة إلى الاستمرار في الجهود المشتركة على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وبما يحقق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



وأوضح اللواء طارق نصير أن التجاوزات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل تؤثر على السلم والأمن الدوليين.



وطالب نصير كافة البرلمانات العربية والمجتمع الدولي بضرورة العمل على دعم أحياء عملية السلام التي تستند على قواعد القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام حتى تنعم شعوب المنطقة بالأمن والاستقرار.