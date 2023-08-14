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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدير تحرير الأهرام: أمريكا تخطط لإضعاف المبادرة العربية للدفاع عن حق فلسطين..فيديو

فلسطين
فلسطين

علق أشرف أبو الهول، مدير تحرير الأهرام، على البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت اليوم بمدينة العلمين الجديدة، حيث استضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة ثلاثية، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في العلمين.

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وقال “أبو الهول”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن حكومة الكيان المحتل الحالي تدعو إلى وطن يميني متطرف ديني وقومي، لافتا إلى أن نص البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية يستهدف إحياء عملية السلام.

وتابع مدير تحرير الأهرام، أن الولايات المتحدة صرحت بأن حكومة الكيان المحتل بقيادة نتنياهو هي الأسوأ منذ “جولدا مائير”، مشيرا إلى أن تلك التصريحات لا تستهدف حماية حق الفلسطينيين وإنما حماية الكيان المحتل وشعبه.

وأشار إلى أن هناك صراعا بين المتدينين وغيرهم في الكيان المحتل الداخلي حاليا، منوها بأن أمريكا تحاول الحفاظ على الكيان الذي ساندته منذ 1948 وحتى اليوم، معلقا “أمريكا تريد إضعاف المبادرة العربية للدفاع عن حق فلسطين، وإقامة دولة عاصمتها القدس”.

وأردف مدير تحرير الأهرام، أن البيان الختامي أعلن دعم فلسطين وحكومة أبو مازن ودور مصر في مساعدة الفلسطينيين ودور الأردن باعتبارها صاحبة ولاية على المسجد الأقصى، معلنا أن هناك محاولات خارجية لاستبعاد الأردن من تلك الحماية، ودخول أطراف خارجية للمصالحة.

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