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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: أداء إيجابي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الإثنين

خبير أسواق المال
خبير أسواق المال

قال حسام عيد خبير أسواق المال أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أنهى تعاملات الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع على ارتفاع قدره 41.43 نقطة بنسبة صعود 0.23% مسجلاً مستوى إغلاق عند 17897.50 نقطة بفضل استمرار الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية العربية نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالاسهم القيادية.

أضاف خبير أسواق المال أن كل هذه العوامل انعكست إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 18000 نقطة، بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وهو 18000 نقطة.

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أداء إيجابي لمؤشرات البورصة المصرية خلال ختام تعاملات اليوم الإثنين

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مؤشرات البورصة تواصل ارتفاعها خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين

أوضح حسام عيد خبير أسواق المال أن المؤشر الرئيسي لم ينجح في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي والاستقرار أعلاه متجهاً بهذا الاداء اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 17800 نقطة ثم الارتداد ومعاودة الصعود مرة أخرى واختراق واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 18000 نقطة.

مضيفا: بدعم ارتداد الاسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وزيادة المراكز المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 قال حسام عيد انه استقر أيضاً بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم واغلق مرتفعا بمقدار 35.75 نقطة بنسبة صعود 0.99% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3635.21 نقطة بفضل الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح.

استقرار المؤشر السبعيني

ولفت الى ان استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3600 نقطة قد يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3660 نقطة، مدعوماً باستمرار نشاط الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة وعودة اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية مرة أخرى.

اسواق المال المؤشر الرئيسى الأسهم القيادية البورصة ايجي اكس

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