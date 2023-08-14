مؤشرات البورصة تواصل ارتفاعها خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 18027 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 21908 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 7540 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 3647 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 5391 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 5376 نقطة.