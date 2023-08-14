عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف تؤثر كراكيب البيت على الحالة النفسية.. مدربة طاقة توضح بالفيديو

سوزي الملواني
سوزي الملواني

كشفت سوزي الملواني، مدربة الطاقة وقانون الجذب، تفاصيل وتعريف علم طاقة المكان وفائدته على الأشخاص.

txt

ختام الورشة التدريبية لمديري الحالة بمكتب شكاوى المرأة للتوعية عن الصحة النفسية

txt

استشاري تغذية: الحالة النفسية تُؤثر سلبًا على زيادة الوزن

وعلقت سوزي الملواني خلال لقاء لها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن طاقة المكان علم قديم جدا له عنصر وعنصر داعم، مستشهدة بمعرفة اتجاهات القبلة بالبوصلة في كل منزل.

 

وتابعت سوزي الملواني: راحة البيت في طاقته وتتمثل في تناسق الألوان والاهتمام بنظافته في كل ركن، معلقة ربنا لخص لنا الكون بـ5 عناصر «النار والشمس والمياه والمعدن والزراعة الطبيعية»، معلقة: هذه العناصر يجب أن تتواجد في أركان البيت لأنها تمثل الحياة وإلا لن يكون هناك توازن في المكان لراحة النفس والانسجام والتناغم.

وقالت سوزي الملواني: ارتداء الأحجار الكريمة له فائدة، وارتداء الملابس وألوانها مرتبط بتاريخ ميلاد الشخص، مؤكدة: كل حجر ونوعه يرتبط بلون محدد، مشيدة بألوان الأخضر والترابي وعين النمر والملاقيات، نافية أن تكون الأحجار مرتبطة بالسحر أو الدجل.

وأضافت مدربة الطاقة: تخلصي من الكراكيب أو الحاجات المكسورة في المنزل، واشتري كل حاجة جديدة سواء أجهزة كهربائية أو ملابس أو ساعة الوقت أو إكسسوارات؛ لكسب المزيد من الراحة النفسية للمكان وللشخص.

الجذب طاقة المكان الأشخاص الراحة النفسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

رايحة تصيفي وسايباني أتحبس.. شاب يحرق أخته وأولادها و11 آخرين.. فيديو

السجائر بأنواعها .. توجيه عاجل من الحكومة لـ الشرقية للدخان

مصدر قضائي : فنان شهير فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس .. تفاصيل

نجم الزمالك يعلن عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

ترشيحاتنا

وكيل الأوقاف: الهيئة القبطية الإنجيلية تشارك الوزارة فى صكوك الأضاحى

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتواصل مع الجهات الأمنية للسماح بالحضور الجماهيري الكامل

طريقة واحدة لخفض أسعار اللحوم والدواجن فى مصر| تفاصيل

بينها طب بيطري وتمريض.. توقعات الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية.. فيديو

خسائر بالمليارات.. أزمة كبيرة على حدود النيجر وبنين

سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية تابعة للشاباك في قطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سامة وألمها يستمر لساعات.. تحذير بريطاني من لمس هذه السمكة

مبلغ ضخم.. سعر فستان أسماء جلال يثير الجدل | شاهد

وقع على بياض| نجم الفريق يجدد للأهلي 4 مواسم.. وهذا اللاعب ممنوع من الدوري المصري

قط أسود يثير الفزع في مقاطعة بريطانية.. اعرف السبب

فيديو

مصطفى قمر: مقصر فى حق محمد منير وأغاني حمزة نمرة تشبهني.. فيديو

مؤشرات التنسيق .. الطب والصيدلة فوق الـ90٪ والهندسة مفاجأة

زلزل مدمر.. تركيا تستعد لهزة قوتها 7.5 ريختر ووفاة 2.5 مليون شخص

وداعا 1900جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ