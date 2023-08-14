كيف تؤثر كراكيب البيت على الحالة النفسية.. مدربة طاقة توضح بالفيديو

كشفت سوزي الملواني، مدربة الطاقة وقانون الجذب، تفاصيل وتعريف علم طاقة المكان وفائدته على الأشخاص.

وعلقت سوزي الملواني خلال لقاء لها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن طاقة المكان علم قديم جدا له عنصر وعنصر داعم، مستشهدة بمعرفة اتجاهات القبلة بالبوصلة في كل منزل.

وتابعت سوزي الملواني: راحة البيت في طاقته وتتمثل في تناسق الألوان والاهتمام بنظافته في كل ركن، معلقة ربنا لخص لنا الكون بـ5 عناصر «النار والشمس والمياه والمعدن والزراعة الطبيعية»، معلقة: هذه العناصر يجب أن تتواجد في أركان البيت لأنها تمثل الحياة وإلا لن يكون هناك توازن في المكان لراحة النفس والانسجام والتناغم.

وقالت سوزي الملواني: ارتداء الأحجار الكريمة له فائدة، وارتداء الملابس وألوانها مرتبط بتاريخ ميلاد الشخص، مؤكدة: كل حجر ونوعه يرتبط بلون محدد، مشيدة بألوان الأخضر والترابي وعين النمر والملاقيات، نافية أن تكون الأحجار مرتبطة بالسحر أو الدجل.

وأضافت مدربة الطاقة: تخلصي من الكراكيب أو الحاجات المكسورة في المنزل، واشتري كل حاجة جديدة سواء أجهزة كهربائية أو ملابس أو ساعة الوقت أو إكسسوارات؛ لكسب المزيد من الراحة النفسية للمكان وللشخص.