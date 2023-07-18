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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ختام الورشة التدريبية لمديري الحالة بمكتب شكاوى المرأة للتوعية عن الصحة النفسية

صدى البلد

اختتمت فعاليات الورشة التدريبية التوعوية لمديري الحالة بمكتب شكاوى المرأة عن الصحة النفسية وإدارة حالات العنف ضد المرأة "  والتى نظمها المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مؤسسة باثفيندر  انترناشيونال وبالتعاون مع مؤسسة سيف ايجيبت كشريك منفذ  للورشه وشركة فودافون مصر، واستمر ت الورشة على مدار أربعة أيام . 
           

أكدت أمل عبد المنعم مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس أن الورشة التدريبية  تأتي في إطار خطة المكتب المستمرة لتنمية وثقل قدرات ومهارات فريق عمل المكتب المسئول عن تقديم الدعم للسيدات سواءا المترددات عليه أو المتصلات  بخط الاستشارات ( ١٥١١٥) ، وأضافت قائلة "سعداء بجميع الأنشطة والفعاليات التى تمت خلال الورشة بالتعاون مع مجموعة  من الشركاء  لدعم قدرات العاملين في المكتب وتأهيلهم نفسيا من خلال مساعدتهم على مواجهة  الضغوط الناتجة عن التعرض المستمر  لحالات  العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، وتدريبهم على كيفية حماية أنفسهم  من التعرض الى الصدمة خلال تعاملهم مع تلك الحالات، وتزويدهم بمهارات فنية وتكنيكية في التعامل مع المكالمات التي يستقبلها خط الاستشارات .
      

وأكدت أميرة رضوان، أخصائي اول إدارة مشروعات بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية " تثمن الوكاله الامريكية للتنميه الدوليه USAID الشراكة القوية مع المجلس القومى للمرأة و تدعم مجهوداته من خلال برنامج التمكين الاقتصادى و الاجتماعى للمرأة لتمكين المرأة المصرية و مكافحة كل اشكال العنف الموجه ضد المرأة" 
      

وأكدت دينا كفافى مديرة برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة " أن من أهم أهداف برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة هو دعم الخدمات المقدمة للنساء خاصة الناجيات من العنف، وبالتالي دعم القدرات الفنية لمقدمي هذه الخدمات يأتي في مقدمة التدخلات التي ينفذها البرنامج.

 ويتشرف البرنامج بالشراكة القائمة مع المجلس القومي للمرأة في إطار العمل على مناهضة العنف ضد المرأة في مصر وفي إطار عمل البرنامج ككل، آملًا في الإسهام في تمكين المرأة المصرية وتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال هذه الشراكة الثرية والمستدامة.


 من جانبها قالت سارة عزيز مدير مؤسسة Safe Egypt "إن الصحة النفسية ليست رفاهية لنا كبشر, فخورة جداً بتنفيذ الورشة التدريبية عن الصحة النفسية للعاملين بمكتب الشكاوي المجلس القومي للمرأة سعيدة  من الفقرات التى تم تنفيذها  وتفاعل الناس بشكل كبير  جداً اللي بيأكد علي أهمية إقامة دورات وفعاليات كتير بشكل دوري."

أفادت شاهيناز غازي، رئيس قطاع خدمة عملاء فودافون مصر: "نتشرف بالمشاركة في  الورشة التدريبية  للتوعية  بالصحة النفسية وإدارة حالات العنف لموظفي المجلس القومي للمرأة. تمثل الصحة النفسية للعاملين أحد أهم المبادئ التي يجب توفيرها في بيئة العمل، خاصة لموظفي مكتب الشكاوى الذين يعيشون على مدار اليوم في حالة مستمرة من التوتر والضغط الناتج عن تلقيهم لمكالمات من سيدات معنّفات، ومن خلال خبرتنا الكبيرة في مجال التدريب ومراكز الاتصالات وخدمة العملاء، وعن طريق فريق محترف من مدربي الشركة، نشارك في تدريب فريق شكاوى المجلس القومي للمرأة على التعامل نفسيًا ومهنيًا مع المكالمات الواردة على خط الشكاوى، بما يساعدهم على الاستمتاع بروح معنوية إيجابية وصحة نفسية تنعكس على تميزهم في الأداء.

تتضمن  الورشة  مناقشة العديد  من الموضوعات مثل المسؤولية والأدوار وتأثيرها على الصحة النفسية ، وكيفية التعامل مع الأنواع المختلفة من المتصلين. 

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