حاكم دونيستك يوضح حقيقة بدء الموجة الثانية من الهجوم المضاد الأوكراني

قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن الهجوم المضاد الأوكراني لا يوال قيد التنفيذ، لكنه ينفد بسرعة ولا يوجد حديث عن موجة ثانية من الهجوم المضاد.

وأوضح بوشلين في تصريحات لوكالة تاس الروسية خلال: "في الوقت الحالي، لن أسمي نشاط القوات الأوكرانية الحالي على خط الاشتباك هجومًا مضادًا ثانيًا، مقارنة بما رأيناه في الموجة الأولى في إطار الهجوم المضاد والذي لا يزال قيد التنفيذ ولكنه يجري بسرعة".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، إن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بمحاولات فاشلة لشن هجوم مضاد منذ 4 يونيو.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في 11 يوليو، إن أوكرانيا فقدت أكثر من 26 ألف جندي منذ بدء الهجوم المضاد.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الجيش الأوكراني فشل في تحقيق أي نجاح على الإطلاق في أي مجال.