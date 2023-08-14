عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حاكم دونيستك يوضح حقيقة بدء الموجة الثانية من الهجوم المضاد الأوكراني

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن الهجوم المضاد الأوكراني لا يوال قيد التنفيذ، لكنه ينفد بسرعة ولا يوجد حديث عن موجة ثانية من الهجوم المضاد.

وأوضح بوشلين في تصريحات لوكالة تاس الروسية خلال: "في الوقت الحالي، لن أسمي نشاط القوات الأوكرانية الحالي على خط الاشتباك هجومًا مضادًا ثانيًا، مقارنة بما رأيناه في الموجة الأولى في إطار الهجوم المضاد والذي لا يزال قيد التنفيذ ولكنه يجري بسرعة".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، إن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بمحاولات فاشلة لشن هجوم مضاد منذ 4 يونيو. 

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في 11 يوليو، إن أوكرانيا فقدت أكثر من 26 ألف جندي منذ بدء الهجوم المضاد. 

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الجيش الأوكراني فشل في تحقيق أي نجاح على الإطلاق في أي مجال.

بطائرات مسيرة.. القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا خطيرا على بيلجورود

القوات الأوكرانية تسعى لاختراق الخطوط الروسية في الجنوب

الهجوم المضاد الأوكراني دونيتسك رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين القوات المسلحة الأوكرانية وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الجيش الأوكراني فلاديمير بوتين الرئيس الروسى وزارة الدفاع الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

رايحة تصيفي وسايباني أتحبس.. شاب يحرق أخته وأولادها و11 آخرين.. فيديو

السجائر بأنواعها .. توجيه عاجل من الحكومة لـ الشرقية للدخان

مصدر قضائي : فنان شهير فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس .. تفاصيل

نجم الزمالك يعلن عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

موضوعات متعلقة

زيلينسكي يزور القوات الأوكرانية بالقرب من خط الجبهة الشرقية

القوات الأوكرانية تقصف ديرا في خيرسون

القوات الأوكرانية تسعى لاختراق الخطوط الروسية في الجنوب

استسلام القوات الأوكرانية.. جنرال أمريكي يفجر مفاجأة صادمة بشأن الحرب

تدمرت كافة معداتها.. القوات الأوكرانية تشن هجوما فاشلا على زابوروجيا

قصف شديد.. القوات الأوكرانية تقتل 3 مدنيين وتصيب 11 آخرين في دونيتستك

ترشيحاتنا

وكيل الأوقاف: الهيئة القبطية الإنجيلية تشارك الوزارة فى صكوك الأضاحى

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتواصل مع الجهات الأمنية للسماح بالحضور الجماهيري الكامل

طريقة واحدة لخفض أسعار اللحوم والدواجن فى مصر| تفاصيل

بينها طب بيطري وتمريض.. توقعات الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية.. فيديو

خسائر بالمليارات.. أزمة كبيرة على حدود النيجر وبنين

سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية تابعة للشاباك في قطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سامة وألمها يستمر لساعات.. تحذير بريطاني من لمس هذه السمكة

مبلغ ضخم.. سعر فستان أسماء جلال يثير الجدل | شاهد

وقع على بياض| نجم الفريق يجدد للأهلي 4 مواسم.. وهذا اللاعب ممنوع من الدوري المصري

قط أسود يثير الفزع في مقاطعة بريطانية.. اعرف السبب

فيديو

مصطفى قمر: مقصر فى حق محمد منير وأغاني حمزة نمرة تشبهني.. فيديو

مؤشرات التنسيق .. الطب والصيدلة فوق الـ90٪ والهندسة مفاجأة

زلزل مدمر.. تركيا تستعد لهزة قوتها 7.5 ريختر ووفاة 2.5 مليون شخص

وداعا 1900جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ