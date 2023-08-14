نوع توابل شرقية يحمى من السرطان

يرغب الجميع في معرفة كيفية الوقاية من مرض ال سرطان حيث يعد من أخطر الأمراض التي تهدد صحة الإنسان

ويروج البعض إلى أن الهيل أو الحبهان من التوابل الخارقة في حماية الجسم من السرطان بل وعلاجه .. فهل هذا الأمر صحيح؟!



ووفقا لما جاء في موقع insider

تشير عدد من الدراسات إلى أن الهيل قد يكون قادرًا على التسبب في موت الخلايا المبرمج ، أو التسبب في موت الخلايا السرطانية ولكن للأسف أجريت جميع هذه الدراسات في المختبر - عن طريق اختبار الخلايا في المختبر - لذلك لا يمكن ترجمة نتائجها إلى البشر.

وجد الباحثون أن الهيل يبدو أنه يثبط النمو ويسبب موت الخلايا المبرمج في الأنواع التالية من الخلايا السرطانية في المختبر:

سرطان الخلايا الحرشفية عن طريق الفم

سرطان الرئة

النخاع الشوكي

سرطان الجلد

قد يكون الهيل أيضًا قادرًا على استهداف الخلايا التي تلعب دورًا في جعل بعض سرطانات الثدي والقولون مقاومة للعلاج الكيميائي.



ملحوظة: هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج ، لكن الدراسات المذكورة أدناه تشير إلى أن الهيل قد يوفر وسيلة واعدة لأبحاث السرطان المستقبلية .

الآثار الجانبية للهيل

يعتبر الهيل بشكل عام آمنًا ، خاصةً عند تناوله بكميات تستخدم عادةً في الطعام.

في مراجعة الدراسات ، أبلغ عدد قليل جدًا من المشاركين عن آثار جانبية أو مخاوف أخرى تتعلق بالسلامة مرتبطة باستخدام الهيل. في إحدى الدراسات التي أجريت على 80 شخصًا يعانون من مقدمات السكري ، تم الإبلاغ عن أربعة تقارير فقط عن الآثار الجانبية خلال الأسبوع الأول.

تضمنت الآثار الجانبية في الدراسة الإسهال والتهاب خفيف والتهاب اللسان

قد تكون أكثر عرضة لتجربة الآثار الجانبية إذا كنت تستخدم الهيل بجرعات عالية، لهذا السبب استخدم الهيل فقط حسب التوجيهات.