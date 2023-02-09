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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

علامات مبكرة تنذر الإصابة بـ سرطان الفم| انتبه

سرطان الفم
سرطان الفم

يقتل التبغ ما يصل إلى نصف مستخدميه، هناك أشكال مختلفة يستخدم فيها التبغ مثل السجائر ، والسجائر الإلكترونية، والسيجار ، والتبغ المضغ (الذي لا يدخن)، يعد تعاطي التبغ والإفراط في تناول الكحوليات من عوامل الخطر الرئيسية لـ سرطان الفم في البلدان النامية.
يقول الدكتور فيبين جويل ، استشاري أول ، جراحة الأورام ، مستشفيات كير ، بانجارا هيلز ، حيدر أباد: "في الهند يعزى أكثر من 80٪ من الحالات إلى استخدام التبغ واستهلاك الكحول، المزيد من المراهقين والشباب يستخدمون التبغ لأسباب مختلفة، إذا استمر الاتجاه الحالي ، فسوف تزداد الحالة سوءًا مع المزيد والمزيد من حالات الإصابة بـ سرطان الفم في المستقبل القريب بين الشباب ".

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الأعراض الأولية لسرطان الفم


-صعوبة البلع:
يمكن أن يرتبط سرطان الفم أيضًا بصعوبة في المضغ أو البلع أو التحدث أو تحريك اللسان، قد يكون لديك إحساس بالغذاء في الحلق، عامل آخر يساهم في صعوبة البلع هو ضيق مجرى الطعام (المريء).
-القرحة ، البقعة البيضاء والحمراء:
العرض الأكثر شيوعًا لسرطان الفم هو القرحة التي لا تلتئم، بقعة بيضاء أو حمراء على الجزء الداخلي من فمك، لا ترتبط البقع بالسرطان إذا كان لديك دواء مضاد للفطريات وتختفي.
- الأسنان المفقودة:

يقول الدكتور جويل: "تم الإبلاغ أيضًا عن ارتباط فقدان الأسنان بزيادة خطر الإصابة بسرطان الفم، إن استخدام السجائر وتناول الكحول وسوء نظافة الفم هي العوامل المسببة لحالة الأسنان السيئة ".
- الألم عند فتح فمك:
هذا عرض آخر لسرطان الفم، يمكن لسرطان الفم أن يجعل مضغ الطعام وابتلاعه مؤلمًا أو يسبب لك إحساسًا بالحرقان، لا تختفي الكتل الفموية المستمرة وغير المبررة، يمكن أن تشير الغدد الليمفاوية في الرقبة التي تحتوي على أورام مزمنة لا يمكن تفسيرها ولا تزول إلى الإصابة بسرطان الفم.
إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض ، فاتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك في أقرب وقت ممكن.

كيفية تشخيص سرطان الفم
يقول د. جويل: "للتشخيص ، نقوم بعمل خزعة وتصوير (فحص بالأشعة المقطعية / التصوير بالرنين المغناطيسي) لتحديد مدى انتشار السرطان. سيؤثر نوع وموقع ومرحلة السرطان عند التشخيص على كيفية علاج سرطان الفم. قد يخضع المرء لنوع واحد فقط من العلاج ، أو قد يخضع لمجموعة من علاجات السرطان (الجراحة والعلاج الكيميائي والإشعاعي) حسب المرحلة ".
المصدر: timesofindia
 

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