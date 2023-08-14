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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في تطور مفاجئ.. المجلس الانتقالي بالنيجر يقرر محاكمة الرئيس محمد بازوم

صدى البلد

لا تزال وتيرة الأحداث في النيجر تتصاعد بشكل تسارع ما بين جهود أفريقية  مستمرة في الخارج وقرارات وتحركات في الداخل، ففي أحدث تطور نفاجئ شهدته النيجر أعلن قادة المجلس الانتقالي محاكمة الرئيس محمد بازوم.

 

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "في تطور مفاجئ.. المجلس الانتقالي بالنيجر يقرر محاكمة الرئيس محمد بازوم"، وفي بيان أذيع على التلفزيون الوطني، قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي إنه تم جمع المعطيات اللازمة لمحاكمة بازوم على التهم التي وجهها المجلس إليه.

الاتهامات الموجهة لبازوم شملت الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي بالتعاون مع شركاء محليين وأجانب، كما اعتبر المجلس الانتقالي أن الرئيس بازوم أجرى تبادلات تخل بمصلحة الوطن مع رعايا ورؤساء دول أجنبية ومنظمات دولية.

البيان الذي تلاه المتحدث باسم المجلس لم يغفل إرسال إشارة إلى المجتمع الدولي حول وضع الرئيس بازوم المحتجز، مؤكدا أنه مازال يتمتع بجميع وسائل التواصل وأن الجيشَ لم يدخل مقر إقامته.

الأمن الداخلي الرئيس محمد بازوم القاهرة الإخبارية المجتمع الدولي قناة القاهرة الإخبارية

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