مدير مركز أكساد: أزمات آخر 3 سنوات زادت عدد الجياع في العالم

قال الدكتور نصر الدين العبيد مدير مركز أكساد، إن خلال السنوات الثلاث الأخيرة مر العالم بثلاثة تحديات كبرى، من كوفيد 19 ثم التغيرات المناخية، ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل كبير على الأمن الغذائي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الأزمات زادت من عدد الجياع في السنوات الثلاث الأخيرة، لكني مؤمن تماما أن هناك إمكانيات كثيرة في العالم يمكن الاستفادة منها وحشد الجهود لتأمين سلاسل الإمداد وسلاسل الإنتاج وسلاسل التصنيع الزراعي في العالم.

ولفت إلى أن العالم اليوم يواجه الجفاف ويواجه ندرة الأمطار وتشوهات هطول الأمطار، ولا بد أن يتكاتف العالم وكل الهيئات والمنظمات في العالم للحد من تأثير هذه التحديات الثلاث.

وذكر أن الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة هو القضاء على الجوع، والهدف الثاني القضاء على الفقر، لكني أركز على الهدف السابع عشر وهو إيجاد الشراكات والتعاون والتكامل بين القطاعات العامة والخاصة والمنظمات الدولية والعربية، لأن الإقليم العربي في شمال إفريقيا مناطقه هشه ويزداد به عدد الجياع.