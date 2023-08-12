عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التغيرات المناخية والذكاء الاصطناعي.. تحذيرات من أخطار تهدد العالم 

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن العالم قلق من الإحترار العالمي، ومن التغيرات المناخية التي لها تأثير كبير على حياة البشر بجميع دول العالم.

txt

طاقة النواب تطالب بخطة عاجلة لمواجهة آثار التغيرات المناخية

txt

أستاذ طاقة يوضح كيف تتعامل الدول مع التغيرات المناخية في توفير الغذاء

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن ما ينتج بسبب التغيرات المناخية، هو أمر ناتج من صنع البشر.

ولفتت إلى أن  انبعاثات الغاز الناشئة من البشر، تسببت في تدفئة المناخ، بمعدلات غير مسبوقة، خلال آخر 2000 عامًا، وفقًا لـ تقارير الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن هناك قلق بين العملاء من حدوث فوضى المناخ، ولذلك العالم يسعى، لـ مواجهة التغيرات المناخية التي تضرب العالم، في الفترة الأخيرة.

ولفتت إلى أن هناك خطر آخر يوجه البشرية، وهو من صنع البشر، " الذكاء الاصطناعي" وقد يؤدي هذا الأمر لـ كوارث هائلة.

وكشفت أن العلماء تحذر من تفوق الذكاء الاصطناعي، على العقل البشري، وأنه من الممكن أن يحل الذكاء الصناعي، محل البشر في الكثير من الأعمال ويكون هناك بطالة بالعالم.

 

 

نيفين منصور التغيرات المناخية الاحترار العالمي الغاز المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

مطلب كولر .. وكيل مهاجم سيرفيت يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي| خاص

الأهلي يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفية |تفاصيل

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

فخر إفريقيا| الأهلي يحتل المركز السادس في التصنيف العالمي .. وترتيب صادم للزمالك

أوسوريو طلب خروجه | الزمالك يعلن خبرا مهما بشأن لاعب الفريق

مفاجأة.. قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضي منصور.. تفاصيل

ترشيحاتنا

خسارة عدة كيلومترات كل يوم.. توقعات أمريكية باقتراب سقوط أوديسا الأوكرانية

أذكار النوم .. ضع يدك تحت رأسك وردد 5 أدعية تحفظك من السوء

مئات لعبة البط تنتشر في نهر شيكاغو.. لهذا السبب |فيديو

في يومهم العالمي.. ماذا قدم الرئيس السيسي لدعم شباب مصر؟

غرامة 2 جنيه عقوبة السرقة فى قانون العقوبات بهذه الحالة..تعرف عليها

انتبه .. 7 علامات تكشف سرطان الرئة في مراحله الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات طبيعية وأعشاب.. علاج الأملاح للحامل والأطفال

محشي قشر التين الشوكي يشعل السوشيال ميديا .. هل ينفع يتاكل بجد؟!

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو| بأسهل الخطوات

فيديو

ارتفعت 30% .. ماذا يحدث في أسعار الألبان والأجبان

صرف 450 جنيها علاوة غلاء معيشة .. شروط تفعيل القرار

اكتشاف تبديل أوراق في فحص تظلمات الثانوية العامة .. أول رد من التعليم

عمرو مصطفى بينحت .. أورتيجا يكشف حقيقة خلافة مع أوكا وسر ماكينة الخياطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ