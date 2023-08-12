التغيرات المناخية والذكاء الاصطناعي.. تحذيرات من أخطار تهدد العالم 

أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن العالم قلق من الإحترار العالمي، ومن التغيرات المناخية التي لها تأثير كبير على حياة البشر بجميع دول العالم.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن ما ينتج بسبب التغيرات المناخية، هو أمر ناتج من صنع البشر.

ولفتت إلى أن انبعاثات الغاز الناشئة من البشر، تسببت في تدفئة المناخ، بمعدلات غير مسبوقة، خلال آخر 2000 عامًا، وفقًا لـ تقارير الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن هناك قلق بين العملاء من حدوث فوضى المناخ، ولذلك العالم يسعى، لـ مواجهة التغيرات المناخية التي تضرب العالم، في الفترة الأخيرة.

ولفتت إلى أن هناك خطر آخر يوجه البشرية، وهو من صنع البشر، " الذكاء الاصطناعي" وقد يؤدي هذا الأمر لـ كوارث هائلة.

وكشفت أن العلماء تحذر من تفوق الذكاء الاصطناعي، على العقل البشري، وأنه من الممكن أن يحل الذكاء الصناعي، محل البشر في الكثير من الأعمال ويكون هناك بطالة بالعالم.