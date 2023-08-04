أستاذ طاقة يوضح كيف تتعامل الدول مع التغيرات المناخية في توفير الغذاء

قال الدكتور صلاح الحجار أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية، ‏مستحيل أن نستطيع التحكم في التغيرات المناخية لكن هناك آليات للتحكم في الأمر مثل التخفيف والتكييف أو التأقلم، وعملية التخفيف والتأقلم كثير من الدول تعمل بها ومصر أيضا قامت بمجهود كبير في عملية استخدام الغاز الطبيعي في السيارات واستخدام الهيدروجين الأزرق او الأخضر.

التغيرات المناخية

وتابع صلاح الحجار ‏خلال برنامج "بصراحة"، مع الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، يجب على العالم أن يفكر في محاصيل تصلح مع درجات الحرارة عالية، وسابقا كان هناك محاصيل صيفية ومحاصيل شتوية لكن نحن الآن لا نعرف الصيف من الشتاء بسبب التغيرات المناخية، ويجب التفكير في المحاصيل تتواكب مع هذه التغيرات.