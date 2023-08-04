أستاذ طاقة: لو حدث ارتفاع في درجات الحرارة العالم كله سينتهي

قال الدكتور صلاح الحجار أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية، أن ظاهرة النينيو ‏مرتبطة ارتباط ‏كلي وجزئي بالتغيرات المناخية ‏وللأسف الشديد الأمم المتحدة بدأت أن تعلن عن هذا الكلام عام 1992 في مؤتمر الأرض.

مؤتمر باريس 2015

وتابع صلاح الحجار ‏خلال برنامج "بصراحة"، مع الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن لا احد صدق وقتها هذه الظاهرة حتى مؤتمر باريس 2015 بدأ الناس أن يسلموا ‏بهذه الحقيقة وأنه يجب أن نأخذ حذرنا منها، ‏ولأول مرة في تاريخ العالم أن يتجمع العالم كله على قرار واحد وهو المحافظة على عدم زيادة درجات الحرارة عن 1.5 درجة، ولو حدث ارتفاع في درجات الحرارة ولم نأخذ حذرنا العالم كله سينتهي.