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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفاو: 800 مليون جائع في العالم ينامون بدون وجبة غذاء

صدى البلد

قال عبد الحكيم الواعر مساعد مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، إن الأمن الغذائي يعد جزءا أساسيا في استراتيجيات الدول، وإن كان غاب عن الساحة فترة طويلة، حتى أصبح ناقوس خطر في السنوات  العجاف الثلاث الأخيرة.

وأضاف الواعر خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مسؤولية الأمن الغذائي هو مسؤولية الدول وحكومات الدول في الأساس، وتأتي المنظمات الإقليمية والدولية كعامل مساعد لتبادل الخبرات.

ولفت إلى أن هذه الشراكة مطلوبة، بل يجب توسيع هذه الشراكة على المستوى الإقليمي لأن الدول لا يمكنها  تحقيق الأمن الغذائي بشكل سيادي وشكل منفرد ومستقل، خصوصا وأن منطقتنا العربية تعاني من ندرة الموارد المائية والزراعية منذ عقود.

وأوضح أنه يجب وضع بنية تحتية ومنظومة قانونية لتشجيع الاستثمار حتى يقوم القطاع الخاص بدوره في زيادة الأمن الغذائي، الذي يتضمن زيادة الإنتاجية، وتغيير بعض ثقافات استهلاك الغذاء.

وأضاف: “نحن اليوم نتكلم عن 800 مليون جائع حول العالم يذهبون للنوم يوميا بدون وجبة، بينما مازلنا نهدر 40% من الغذاء بسبب أنماط الاستهلاك”.

استهلاك الغذاء الإعلامية إيمان الحويزي المنظمات الإقليمية والدولية المنظمات الإقليمية القطاع الخاص

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