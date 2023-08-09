الفاو: درجة الحرارة هذا الشهر الأكبر في تاريخ الكرة الأرضية

قال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، إن ارتفاع الحرارة أحد نتائج التغيرات المناخية التي حدثت بسبب زيادة إنتاج الغازات الدفيئة، التي أدت لاحتباس الغازات داخل الغلاف الجوي، وبالتالي ارتفاع درجة الحرارة، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة هذا الشهر هي الأعلى في تاريخ الكرة الأرضية على الإطلاق.

وتابع "الواعر"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر بشكل سلبي على الزراعة ، حيث يزيد من تبخر المياه، والتي تعود في شكل أمطار أو سيول، ويؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة التربة التي تؤثر على إنتاجية المحاصيل، والثمار التي في ضوء الحصاد.

وأضاف أن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر بشكل مباشر على الأوبئة خاصة الزراعة، مشيرًا إلى أن الجراد الصحراوي يتأثر بشكل مباشر بدرجة الحرارة، مما يزيد من حركته من منطقة للأخرى، ومن بلد للآخر، ومن الممكن أن يقضي على بقعة خضراء بالكامل خلال ساعات.