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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة ثقيلة.. هذا ما كشفه كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا عن أسعار الغذاء

تسوق في السوبر ماركت
تسوق في السوبر ماركت

 

 

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا إن أسعار المواد الغذائية قد لا تنخفض على الإطلاق، في بريطانيا، محذرا من تأثير سلبي مستمر، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية.

ذكر أن، تكلفة الغذاء "يمكن أن تظل أعلى مما كانت عليه" قبل أن يتسبب التدخل الروسي في أوكرانيا في تسارع معدل ارتفاع أسعار المواد الغذائية .
وقال هوو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا: "للأسف الأيام التي شهدت انخفاض أسعار المواد الغذائية، يبدو أنها ولت، وقد لا نشهدها  مرة أخرى، على الأقل خلال المدى القصير في ظرف أشهر أو حتى العام المقبل".

قال هوو بيل، إنه حتى إذا تباطأ معدل تضخم الغذاء ، فإن الغذاء سيظل أغلى مما كان عليه، لأنه مع تأثيرات تضخم الغذاء فــ"سيستغرق الأمر وقتًا أطول حتى ترجع الأمور "، أو تكون قريبة مما كانت عليه.

وتظهر الأرقام الرسمية أن تضخم أسعار المواد الغذائية بلغ 17.3٪ في الاثني عشر شهرًا حتى يونيو ، عندما كان مقياس مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي للتضخم 7.9٪.


تأثرت المملكة المتحدة بشكل خاص بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وألقى باللوم على الحرب الروسية في أوكرانيا التي تسببت في تقويض سلسلة التوريد من المواد الغذائية الأساسية المزروعة في أوكرانيا مثل القمح وزيت عباد الشمس والحبوب، كما أدت إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام  من النفط والغاز والمواد الأخرى الأساسية.
 

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