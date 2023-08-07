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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل مثيرة..قائد عسكري كبير يكشف متى تنتهي حرب أوكرانيا مع روسيا؟

حرب مستمرة في أوكرانيا
حرب مستمرة في أوكرانيا

تواجه القوات الأوكرانية تحصينات دفاعية روسية واسعة على طول خط أمامي يبلغ طوله 600 ميل ، ومن غير المرجح أن يسير الهجوم المضاد في صالح أوكرانيا هذا العام، هكذا يقول الخبراء.

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دخلت الحرب بين روسيا وأوكرانيا مرحلة جديدة هذا الصيف عندما شنت كييف هجومها المضاد الذي طال انتظاره ، وكانت هناك آمال في أن تستعيد أوكرانيا اليد العليا، من خلال الهجوم، لكن التحصينات الروسية كانت بالمرصاد، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

تواجه أوكرانيا، قوات  روسية على طول  600 ميل وتحصينات دفاعية روسية واسعة، و في بعض الأماكن يصل عمقها إلى 19 ميلًا .

تم بناء التحصينات الروسية في الشتاء بينما كانت أوكرانيا تنتظر المزيد من الأسلحة الثقيلة من حلفائها قبل شن هجومها المضاد في يونيو.

أصبح من الواضح أن الهجوم المضاد لن يؤدي إلى نتائج سريعة وأن النجاح ، مهما كان يمكن قياسه من حيث استعادة السيطرة على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، ليس مضمونًا.

يحذر الخبراء العسكريون من أن هذا يعني أن الحرب من المحتمل أن تطول، مما يضع ضغطًا هائلاً على أوكرانيا للقتال لعدة سنوات أخرى قادمة، ويحتمل أن يكون، وعلى شركائها الدوليين الالتزام بمليارات الدولارات من الموارد العسكرية والإنسانية والمالية.

كشف الجنرال البريطاني المتقاعد ريتشارد بارونز ، القائد السابق لقيادة القوات المشتركة في المملكة المتحدة :″على أوكرانيا أن تُظهر أنها قادرة على إحراز تقدم ، لكن الجميع يعلم أنها ، ونظرًا لحجم القوة لديها ، لن يطردوا كل روسي من أوكرانيا في عام 2023”.

أضاف ″بحلول نهاية هذا العام، يعتقد كلا الجانبين أنه لا يزال بإمكانهما كسب المزيد من خلال القتال. لا يمكن لروسيا أن تستسلم ، ولا يمكن أن تخسر ، بسبب العواقب الوخيمة على النظام الروسي ، و أوكرانيا ليست مستعدة للتخلي عن الأراضي  تحت سيطرة روسيا . وسيأخذنا ذلك إلى عام 2024 وربما حتى عام 2025 ”.
 

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