حاكم ولاية فلوريدا يهاجم الرئيس السابق: ترامب لم يفز وبايدن الزعيم الشرعي

هاجم حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، مزاعم ترامب حول تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح منافسه وقتها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية.



خلال مقابلة صحفية، هاجم الحاكم كذلك الدعوات الرامية إلى تسهيل عمليات الإجهاض، معتبرا أن الحق في الحياة أمر لا غنى عنه، وأنه لايمكن وأد الأطفال.

هاجم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، مزاعم ترامب حول تزوير الانتخابات.



جاء ذلك، خلال أول مقابلة تلفزيونية له خلال حملته للرئاسة.



رفض ديسانتيس مزاعم ترامب، وطالب الجمهوريين بالتخلي عن الرئيس السابق أو المخاطرة بخسارة معركة 2024.

وقال ديسانتيس، الذي يأتي في المركز الثاني بعيدا عن ترامب في متوسط استطلاعات الرأي التمهيدية للجمهوريين، إن الانتخابات الأخيرة لم تكن مثالية ولكنه رفض الادعاءات بوجود تلاعب من قبل الديمقراطيين.

وأكد ديسانتيس، أن ترامب "بالطبع خسر. بالطبع، جو بايدن هو الرئيس".



وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية يعتقدون بشكل خاطئ أن ترامب فاز في الانتخابات الأخيرة.

وأصبح تعزيز مزاعم الرئيس السابق بوجود تزوير اختبارا حاسما للراغبين في الصعود في صفوف الحزب.