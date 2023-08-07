تجربة مثيرة لعملية اندماج نووي رهيبة في أمريكا بنتائج مذهلة .. تفاصيل

أجرى علماء في أمريكا تجربة اندماج نووية ثانية، ساعين عبر هذه التجربة المثيرة إلى قلب الموازين العلمية في الحصول على طاقة صافية.



في التفاصيل، أوردت صحيفة الجارديان البريطانية أن علماء أمريكيين في مختبر لورانسليفر مور بولاية كاليفورنيا، قاموا بتجربة رهيبة، حصلوا من خلالها على طاقة صافية للمرة الثانية منذ الاختراق التاريخي للاندماج النووي الذي أعلن في ديسمبر من العام الماضي.

ولا تزال التجارب في أولها، لكن نجاحها الأولي يقول بإمكانية تغير المستقبل بالحصول على مصادر طاقة هائلة، حيث يهدف العلماء عبر التجارب للوصول إلى مصدر مرعب للطاقة وفي نفس الوقت آمن ونظيف.

وذكر العلماء، إن التجربة الثانية جرت يوم 30 يوليو الماضي، في منشأة مخصصة بولاية فلوريدا، وأنتجت طاقة أكثر من تلك التي أنتجت في ديسمبر الماضي، وهو ما يميز الاختراق الجديد.

وذكر متحدث باسم المختبر بأن التجربة لا تزال تخضع للتحليل.

ويفرق الاندماج الجديد عن الاندماج النووي العادي، في سعي العلماء إلى وجود صفر مخلفات نووية من الاندماج الثاني.

ويحدث الاندماج النووي عندما يتم دمج ذرتين أو أكثر في واحدة أكبر منها، وهذه العملية تؤدي إلى توليد كمية كبيرة من الطاقة والحرارة، حيث يمكن لكمية من الديوتيريوم، بقدر كوب ماء مع قليل من التريتيوم، تزويد منزل بالطاقة لمدة سنة كاملة، وهو الأمر الذي إذا تحقق فستختفي أزمات الطاقة والكهرباء من العالم.