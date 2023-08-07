عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجربة مثيرة لعملية اندماج نووي رهيبة في أمريكا بنتائج مذهلة .. تفاصيل

مفاعل نووي
مفاعل نووي

أجرى  علماء في أمريكا تجربة اندماج نووية  ثانية، ساعين عبر هذه التجربة المثيرة إلى قلب الموازين العلمية في الحصول  على طاقة صافية.


في التفاصيل، أوردت صحيفة الجارديان البريطانية أن علماء أمريكيين في مختبر لورانسليفر مور بولاية كاليفورنيا، قاموا بتجربة رهيبة، حصلوا من خلالها على طاقة صافية للمرة الثانية منذ الاختراق التاريخي للاندماج النووي الذي أعلن في ديسمبر من العام الماضي.

ولا تزال التجارب في أولها، لكن نجاحها الأولي يقول بإمكانية تغير المستقبل بالحصول على مصادر طاقة هائلة، حيث يهدف  العلماء عبر التجارب للوصول إلى مصدر  مرعب للطاقة وفي نفس الوقت آمن ونظيف.

وذكر العلماء، إن التجربة الثانية جرت يوم 30 يوليو الماضي، في منشأة مخصصة بولاية فلوريدا، وأنتجت طاقة أكثر من تلك التي أنتجت في ديسمبر الماضي، وهو ما يميز الاختراق الجديد.

وذكر متحدث باسم المختبر بأن التجربة لا تزال تخضع للتحليل.
ويفرق الاندماج الجديد عن الاندماج النووي العادي، في سعي العلماء إلى وجود صفر مخلفات نووية من الاندماج الثاني.
ويحدث الاندماج النووي عندما يتم دمج ذرتين أو أكثر في واحدة أكبر منها، وهذه العملية تؤدي إلى توليد كمية كبيرة من الطاقة والحرارة، حيث يمكن لكمية من الديوتيريوم، بقدر كوب ماء مع قليل من التريتيوم، تزويد منزل بالطاقة لمدة سنة كاملة، وهو الأمر الذي إذا تحقق فستختفي أزمات الطاقة والكهرباء من العالم.

 

 

الاندماج النووي التفاصيل الطاقة والكهرباء النووي المستقبل ديسمبر الماضي مخلفات نووية نووي يوليو الماضي ولاية كاليفورنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

السعودية.. نداء عاجل من وزارة الحج لـ المعتمرين بسبب الحر الشديد

كهرباء مصر تحصل على قرض كبير لمواجهة أزمة انقطاع التيار

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

قولتله بوسني.. داليدا خليل تكشف تفاصيل صورها المثيرة للجدل مع عمرو دياب

موضوعات متعلقة

لمواجهة عجز الميزان التجاري.. تركيا تقيد واردات ذهب بمليارات الدولارات

قمة حاسمة لقادة ايكواس لتحديد مصير انقلاب النيجر.. الخميس المقبل

أقوى دعم اقتصادي.. ألمانيا تطمئن شركاتها العاملة في أوكرانيا

أول تعليق رسمي من الصين على مباحثات أوكرانيا بالسعودية

مسئول أوكراني: الإفراج عن 22 جنديا بأحدث عملية لتبادل الأسرى مع روسيا

بعد نجاح روسيا| هل فشل هجوم أوكرانيا المضاد؟.. خبراء أمريكيون يجيبون

من جدة بالسعودية .. الصين تدعم جولة ثالثة من المباحثات حول وقف حرب أوكرانيا

فساد ضخم.. اعتقال 33 ضابطًا أمريكيا بتهم تهريب المخدرات

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن دواء ملوث بدولة عربية

الأعلى للطرق الصوفية يشكر الرئيس السيسي لتوجيهاته بترميم مساجد آل البيت

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: لم استطع المقاومة

أحمد موسى: 10 مليارات جنيه تكلفة تطوير مساجد آل البيت ودور العبادة| فيديو

عاصفة تتسبب في سقوط مراهق من منطاد بالبرازيل.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكون في مطبخك يسبب مرضا خطيرا| احذر

عاصفة تتسبب في سقوط مراهق من منطاد بالبرازيل.. صور

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل شكشوكة السجق الحارة

بتشرب الحجر بكام| هل أثرت أزمة السجائر على أسعار الشيشة ؟

فيديو

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

كلمني و عزمني على العشا.. حقيقة علاقة كريستيانو رونالدو بـ حليمة بولند

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ