كيف يمكن للعالم أن يساعد النساء الأفغانيات؟

تُجبر الفتيات المراهقات على أن يصبحن عرائس وعاملات أطفال. ويؤثر انعدام الأمن الغذائي على الملايين، ويتم تنفيذ الإعدام والجلد علنيا. العامان الماضيان منذ استيلاء طالبان على أفغانستان، تم محو 20 عامًا من التقدم - خاصة بالنسبة للنساء والفتيات - بشكل منهجي وفقا لما نشره تحليل لمجلة فورين بوليسي.

في الوقت الذي يندب فيه المراقبون الدوليون انتهاكات طالبان المروعة والوعود الكاذبة، يجادل البعض بأن السبيل الوحيد للمضي قدمًا هو الاعتراف بالجماعة.

تفترض الحجة أنه بدون الاعتراف رسميًا بطالبان، لا يمكن للمجتمع الدولي تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة، وتوفير التعليم وبرامج الرعاية الاجتماعية الأخرى، وتلقي تحديثات دقيقة من الأفغان داخل البلاد. ووفقًا لهذا الرأي، من شأن العلاقات الرسمية أن تمنح المجتمع الدولي تأثيرًا تمس الحاجة إليه على نظام معزول ومعاد.

الحقيقة هي أن الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية والعديد من الدول والهيئات بما في ذلك المملكة المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي شاركت بالفعل في محادثات مع طالبان لتأمين وصول المساعدات الإنسانية واستمرار تشغيل البرامج الحيوية.

سيصبح الاعتراف ورقة مساومة خطيرة بالنسبة لطالبان. تتوق طالبان للشرعية الدولية، والاعتراف بها سيمنحها الحق في الحصول على مزايا مثل التمثيل الدائم في الأمم المتحدة.

أكدت النساء والفتيات الأفغانيات مرارًا وتكرارًا على أهمية حجب الاعتراف الرسمي بحركة طالبان، وهي جماعة لا تتزعزع في اعتداءها على الحقوق الأساسية للمرأة.

يجب على الدول والمنظمات أن تعلن صراحة أن المحادثات والمشاورات والمراسلات مع طالبان لا تشكل بأي حال من الأحوال اعترافًا رسميًا. مع استمرار المجتمع الدولي في التفاوض من أجل الوصول إلى أفغانستان، يجب أن يلتزم بما وصفته هيذر بار من هيومن رايتس ووتش بأنها تفاعلات تقلل من التطبيع والشرعية مع التقييم الدقيق لتكاليف وفوائد التفاعلات.

يجب على منظمة التعاون الإسلامي، نظرًا لمصداقيتها مع طالبان، والدول ذات الأغلبية المسلمة، مثل تركيا والمملكة العربية السعودية، التي أدانت علانية استخدام الجماعة للتبرير الديني لاستبعاد النساء، أن تأخذ زمام المبادرة في هذه المناقشات مع طالبان.

بينما تقوم وفود مختلفة بتنسيق المناقشات حول أفغانستان ومع طالبان، يجب أن تضم مشاركين يعكسون التعددية الدينية والعرقية في أفغانستان ويرفضون تفسير طالبان الراديكالي للإسلام. يجب أن تشارك النساء الأفغانيات في جميع الموضوعات، وليس فقط "قضايا المرأة"، ويجب استشارتهن عند وضع السياسة.

يجب إنهاء دورة الإفلات من العقاب من خلال الاعتراف بجرائم طالبان ومقاضاة مرتكبيها. إن حرمان المرأة الأفغانية من الحقوق الأساسية - بما في ذلك حقوقها في التعليم والمساواة والكرامة والاستقلال الجسدي والأمن والتوظيف والتمثيل السياسي والمشاركة الثقافية - يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا للعديد من المعاهدات الدولية التي تعد أفغانستان طرفًا فيها، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

أكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وخلص في تقرير حديث إلى أن الوضع في أفغانستان "يشكل اضطهادًا جنسانيًا وإطارًا مؤسسيًا للفصل العنصري بين الجنسين". تتمثل الخطوة الأولى نحو المساءلة في أن تعترف الولايات المتحدة والدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة رسميًا بأن سياسات طالبان تشكل اضطهادًا ضد المرأة وفصلًا عنصريًا بين الجنسين من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة أو قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

يجب على الشركاء الدوليين الارتقاء وتوفير منابر للحوار المتنوع بين الأفغان، ويجب أن تشمل جميع المناقشات السياسية بشأن أفغانستان الأفغان الذين لديهم مجموعة واسعة من وجهات النظر والخلفيات العرقية، ولا سيما النساء. يمكن للنظراء الأفغان والشركاء الدوليين العمل معًا لمعالجة الأزمات الإنسانية والاقتصادية والسياسية المستمرة، مما يضمن ألا تفيد السياسات طالبان.