تعليق عاجل من جيش الاحتلال بعد الهجوم على موقع عسكري في جنين

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه جار البحث عن مشتبه بهم عقب إطلاق نار على موقع عسكري قرب جنين.

ومنذ قليل، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تعرض موقع للجيش لإطلاق نار قرب بلدة يعبد بجنين، دون وقوع إصابات، والجيش يجري عمليات تمشيط بحثًا عن المنفذين.

وفي وقت سابق، شنّت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، وسط اشتباكات بالقرب من مدينة جنين.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، حيث أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.