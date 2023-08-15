مانشستر يونايتد يهزم ولفرهامبتون 1-0 في الدوري الإنجليزي

فاز مانشستر يونايتد على ضيفه ولفرهامبتون بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق المدافع الفرنسي رافاييل فاران في الدقيقة 76 بضربة رأسية رائعة، ليهدي فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد لـ 3 نقاط في المركز السادس، وتوقف رصيد ولفرهامبتون عند صفر من النقاط في المركز السابع عشر.

تشكيل مانشستر يونايتد

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: آيرون وان بيساكا - ليساندرو مارتينيز - رافاييل فاران - لوك شاو

خط الوسط: كاسيميرو - ماسون ماونت - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - جارناتشو - ماركوس راشفورد