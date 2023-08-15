تحطم طائرة تدريب روسية ومصرع أحد أفراد طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، عن تحطم طائرة تدريب في إقليم كراسنودار جنوب غربي روسيا، ومقتل أحد أفراد طاقمها.

وأفاد بيان الدفاع الروسية، بأنه "في 14 أغسطس 2023، في إقليم كراسنودار، أثناء رحلة تدريب مخططة، تحطمت طائرة تدريب من طراز "إل-39" تابعة لفوج الطيران، وذلك في أثناء هبوطها".

وأضاف البيان أن "الطائرة تحطمت داخل المطار ولم تسبب أضرارا على الأرض".

وختم البيان: "وفقا للمعلومات الأولية من الموقع، توفي أحد أفراد الطاقم، ويجري التحقق من سبب تحطم الطائرة".

ومنذ عام 1972 إلى بداية التسعينيات، كانت طائرة إل-39 هي الطائرة التدريبية الرئيسية للبلدان المشاركة في منظمة حلف وارسو، ولا يزال تشغيلها مستمرا في أكثر من 30 دولة حول العالم، وهي تعتبر من الطائرات الرئيسية لتدريب طلاب مدارس الطيران.