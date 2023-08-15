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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس عاطل لحيازته مخدر الهيروين وسرقة سيارة في المعادي

صدى البلد

جدد قاضي المعارضات، حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه؛ لحيازته مخدر الهيروين وسرقة سيارة في المعادي.

واعترف المتهم، بحيازته لمخدر الهيروين بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل إجراءات التواصل مع عملائه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد نجحت في ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة؛ لسرقته سيارة، حال توقفها بدائرة قسم شرطة المعادي، وبحوزته تلك السيارة المستولى عليها، وكمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي.

وبسؤاله عن أوراق السيارة، وسبب حيازته للهيروين؛ اعترف بارتكابه واقعة سرقة السيارة، وأضاف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار.

المعادي شرطة المعادى قاضي المعارضات قسم شرطة المعادى مديرية امن القاهرة

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