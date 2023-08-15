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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أشعل النيران في شقيقته وأولادها.. تفاصيل جريمة منتصف الليل بعين شمس

صدى البلد

قال عم محمد كمال، شاهد عيان في واقعة إشعال شخص النيران في شقة شقيقته وأولادها و11 آخرين، عقارب الساعة كانت تشير إلى الثالثة فجرا، استيقظت خلالها عشان  أصلي، وفجأه لقيت النيران تلتهم محتويات شقة جارتي.

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وتابع،"بعدها بلحظات فوجئنا بشباب المنطقة، يمسكون بشخص، واعترف انه هو اللي أشعل النيران في الشقة بسبب انه ليه فلوس عند أخته، وتم تسليمه إلى قسم الشرطة متهماً بإشعال النيران في شقة شقيقته مما أسفر عن إصابة 11 شخصاً".


وأكد كمال،"بعدما التهمت النيران محتويات الشقة بالكامل قام أحد السكان بإلقاء نفسه من شرفة المنزل هرباً من ألسنة اللهب".

وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة إضرام سائق النيران في شقة شقيقته لتلتهم النيران زوجها ونجلها اللذان لقيا مصرعهما حرقاً وأصيبت شقيقته بحروق متفرقة في الجسم ولاذ المتهم بالهروب إلى أن تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبطه ، حيث وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد .

‏وأقر المتهم في اعترافه أمام جهات التحقيق أنه ارتكب الواقعة بسبب الخلاف على الميراث و٣٠ ألف جنيه ، وأشار خلال التحقيق معه أنه أحضر زجاجة بنزين وقام بإضرام النيران في باب شقة شقيقته بعين شمس ، لتلتهم النيران جسد شقيقته التي ترقد بين الحياة والموت وتحرق أيضا جسد زوجها ونجلها اللذين لقيا مصرعهما حرقا .

وقررت النيابة العامة حبس المتهم أربعة ايام على ذمة التحقيقات واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة والاستماع إلى شهود العيان.

‏تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغاً بنشوب حريق داخل شقة بدائرة القسم ، مما ادي إلى مصرع أب ونجله وإصابة الزوجة جميعهم بحروق.

‏ووجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة انتقال رجال المباحث إلى مكان البلاغ لكشف ملابساته وضبط مرتكب الواقعة.

‏وتبين من التحريات وجمع المعلومات ان المتهم يعمل سائق 42 عاما وراء ارتكاب الجريمة تم ضبطه ، واقر بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف على الميراث و30 ألف جنيه وتولت النيابة التحقيق.

اشعال إضرام النيران الحياة والموت ألسنة اللهب اللواء محمد عبد الله حريق داخل شقة

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