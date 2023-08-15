النيجر.. مستشار بازوم: الرئيس لن يحاكم قادة الجيش المتمردين عليه عندما يعود للسلطة

قال أنتينيكار الحسن، المستشار السياسي للرئيس النيجري محمد بازوم المحتجز في نيامي، إن الرئيس لن يحاكم قادة الجيش المتمردين عليه عندما يعود للسلطة للحفاظ على المصلحة العليا للأمة.

واضاف مستشار محمد بازوم في تصريحات تلفزيونية “لا أرى على الإطلاق أن الرئيس سيقدم استقالته” متابعا أنه “لم يرتكب أي مخالفة تبرر اتهامه بالخيانة العظمى”

وقال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إن رغبة المجلس العسكري الحاكم في النيجر باتهام الرئيس محمد بازوم بالخيانة العظمى تعتبر بادرة استفزازية جديدة ضد الديمقراطية.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في تصريحات له: "ندعو إلى عودة النظام الدستوري والإفراج الفوري عن الرئيس الشرعي في النيجر فورا".