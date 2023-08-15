معيط يوافق على اعتماد 20 مليون جنيه لصيانة الزراعات والسور الأمني بشرم الشيخ



وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية علي اعتماد ٢٠ مليون جنيه لدعم صيانة الزراعات والسور الأمني بشرم الشيخ وسد الفجوة بين مايتم تحصيله وصرفه جاء ذلك خلال لقاء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع الدكتور محمد معيط وزير المالية بمكتبة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة لبحث موضوعات تتعلق بالمشروعات الحيوية بالمحافظة.

كما وافق وزير المالية علي دعم المحافظة بمبلغ 3.5 مليون جنيه تمثل نسبة الـ10٪؜ السنوية للسور الامنى، ووجه الوزير بان يتم ارسال المبلغ فورا للمحافظة، وأيضا دعم المحافظة بمبلغ 5مليون جنيه شهريا للصرف منه على شركة النظافة بشرم الشيخ، كما صدق وزير المالية علي سد الفجوة ما بين ما يتم تحصيله والمصروف شهريا.

وكذلك دعم المحافظة بمبلغ 1 مليون جنيه سنويا للتعاقد مع شركة لصيانة وتشغيل عدد 5 اتوبيسات كهربائية بمدينة شرم الشيخ، ووجه المحافظ في ه بأن يكون التعاقد من الموارد الذاتية للمحافظة وإيراد تشغيل الأتوبيسات.

حضر الاجتماع كل من اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، والمحاسب هيثم سالم وكيل وزارة المالية بالمحافظه، وطارق عبدالله، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة وأحمد فؤاد مدير عام الحسابات بالمحافظة.

المحافظ خلال لقاء وزير المالية