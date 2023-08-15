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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نقطة برتقالية.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف آيفون 

تحذير عاجل لجميع
تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف آيفون 

أصدر أحد منشئى المحتوي على تطبيق "تيك توك" تحذيرا عاجلا لمستخدمي هواتف آيفون من وجود نقطة برتقالية صغيرة في الجزء العلوي من الشاشة. 

 

وأوضح منشئ المحتوى الذي يدعى “mrjamienyland” أنه يجب على المستخدمين الذين يلاحظون هذه النقطة البرتقالية في شاشة هواتف آيفون طلب المساعدة على الفور، حيث أن هذا يعني أن هناك من يستمع ويتجسس عليك.

 

وأشار إلى أن النقطة البرتقالية هي علامة تحذير من آبل بأن شخصًا ما يستخدم ميكروفونك دون إذنك سواء كان شخصا أو تطبيقا. 

وأضاف، “إذا لم يكن لديك تطبيقات مفتوحة ولا يزال هذا موجودًا ، فعندئذٍ فإن هناك شخص ما يتجسس على هاتفك ويستمع إلى محادثاتك”.

 

ونصح المستخدمين بأنه "لذا إذا رأيت هذه النقطة البرتقالية ، فأوقف تشغيل هاتفك فورًا واذهب واحصل على المساعدة."

وأوضحت شركة آبل عبر صفحة الدعم الخاصة بها، أن "المؤشر البرتقالي يعني أن تطبيقًا ما على هاتف آيفون يستخدم الميكروفون".

 

وعندما تظهر نقطة برتقالية في الزاوية العلوية اليمنى من شاشتك فهذا يعني أن التطبيق يستخدم ميكروفون آيفون الخاص بك، ويمكن أن يكون أي تطبيق تابع لجهة خارجية ، أو حتى عندما تستخدم الوظائف الأساسية لهاتفك ، مثل إجراء المكالمات أو طلب مساعدة Siri أو عند استخدام ميزة تحويل الصوت إلى نص لإملاء الرسائل النصية.

وإذا رأيت أن الميكروفون أو الكاميرا قيد الاستخدام على الرغم من عدم فتح تطبيق لديك ، فهذا يعني على الأرجح أن التطبيق لديه إذن لاستخدام هذه الميزات على هاتفك حتى في حالة عدم استخدامه ، أو ربما تم اختراق الهاتف.

 

 

 

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