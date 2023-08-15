عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب تجديد الشبكات.. انقطاع المياه عن 11 منطقة في القليوبية

محطة المياه
محطة المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية قطع المياه عن عدد من المناطق بمدينة طوخ اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة ٩ صباحا، حتى الساعة 3 عصرا.


وأوضحت الشركة  أن عملية القطع تأتي نظرا لأعمال إحلال وتجديد شبكة المياه بمدينة طوخ وان المناطق التي سيتم قطع المياه بها هي شوارع "عبيدو ، صلاح عامر ، أمين عامر ، النقابة القبلى ، النقابة البحري ، مصطفى كامل ، محمد كامل، حليمة ، أحمد عامر ، فرج الخولى ، الخولى".


وناشدت الشركة المواطنين، بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للشبكة.

القليوبية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قطع المياة مدينة طوخ شركة مياه الشرب والصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

محمد صلاح يكشف الأنسب لخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

السودان.. قرار عاجل بإيقاف الدراسة بجميع الجامعات الحكومية والخاصة

أعراض مرض تسبب في موت زوج الشيف هالة فهمي.. ماذا حدث له؟

خلص بنسبة 99%.. سيف زاهر يكشف مهاجم الأهلي الجديد بعد رحيل شريف

رحلة من الإسماعيلية إلى القاهرة.. اعترافات المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

حسين الشحات يوجه رسالة غامضة بعد تطورات أزمته مع الشيبي

أفضل سعر لشراء الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

موضوعات متعلقة

بتكلفة 902.8 مليون جنيه .. محافظ القليوبية يفتتح 11 مشروعا خدميا بطوخ |صور

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص لسرقته بالإكراه في القليوبية

المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي سرق المواطنين في القليوبية

المشدد 3 سنوات للمتهم بسرقة سائق تحت تهديد السلاح بالقليوبية

ندب المعمل الجنائى لفحص حريق بمخزن مواد غذائية بالخانكة

بعد اشتعال النيران به.. إزالة مخزن للمواد الغذائية بدون ترخيص بالقليوبية ..صور

الحريق دمره.. التحقيقات : مخزن المواد الغذائية بالخانكة غير مرخص

صحة القليوبية: بدء تشغيل عيادة الفلاريا بمستشفى حميات بنها.. صور

ترشيحاتنا

صدى البلد ينشر "أسئلة وإجابات" تكشف سر نجاح مدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية

العزاء عائلي .. وفاة والد رئيس كوريا الجنوبية عن عمر 92 عاما

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

3.7 درجة.. زلزال قوي يضرب دولة عربية

انفجارات قوية تهز قري لبنانية.. ماذا يحدث؟

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بربع مليون جنيه.. إطلالة مي عمر وأسماء جلال تثير الجدل| شاهد

موسم بيع مهاجمي الأهلي للبحث عن السوبر.. من يعوض غياب شريف بعد رحيله رسميا؟

زوج أبوه الثانية بنفسه.. شاب يرضي والدته بهذه الهدايا بعد اختيار ضرتها

أعراض مرض تسبب في موت زوج الشيف هالة فهمي.. ماذا حدث له؟

فيديو

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ