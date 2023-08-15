بسبب تجديد الشبكات.. انقطاع المياه عن 11 منطقة في القليوبية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية قطع المياه عن عدد من المناطق بمدينة طوخ اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة ٩ صباحا، حتى الساعة 3 عصرا.



وأوضحت الشركة أن عملية القطع تأتي نظرا لأعمال إحلال وتجديد شبكة المياه بمدينة طوخ وان المناطق التي سيتم قطع المياه بها هي شوارع "عبيدو ، صلاح عامر ، أمين عامر ، النقابة القبلى ، النقابة البحري ، مصطفى كامل ، محمد كامل، حليمة ، أحمد عامر ، فرج الخولى ، الخولى".



وناشدت الشركة المواطنين، بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للشبكة.