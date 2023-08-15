فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن المهاجم الجديد بالنادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"

وكتب فرج عامر:"لاندري دي ماتا المهاجم الكونجولي الدولي صاحب الجنسية البلچيكية و المعار لنادي هولندي ، هو المرشح الأول لان يكون مهاجم الأهلي الجديد في الموسم القادم".

قال الإعلامي سيف زاهر، إن محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، انتقل لصفوف الخليج السعودي مقابل مليون و800 ألف دولار، كاشفا عن بديله الفترة المقبلة.

وأضاف سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية، عبر برنامجه ملعب أون تايم: النادي الأهلي من 24 ساعة اتفق فعليًا على المهاجم الجديد وخلص وبنسبة 99% مضى، مهاجم الأهلي الجديد مضى

وأكمل: الأهلي سيدعم الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، لاعب خلص خلاص والبرازيلي سوزا الكلام شغال عليه بشكل كبير ممكن يكون في الطريق.

وأتم: الأهلي كان لن يوافق على رحيل محمد شريف، إلا إذا كان أنهى الاتفاق مع لاعب بديل.

وأعلن النادي الأهلي، مساء أمس الإثنين، رحيل محمد شريف نهائيًا إلى الخليج السعودي.