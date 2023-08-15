عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

فرج عامر
فرج عامر

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن المهاجم الجديد بالنادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"

 

 

وكتب فرج عامر:"لاندري دي ماتا المهاجم الكونجولي الدولي صاحب الجنسية البلچيكية و المعار لنادي هولندي ، هو المرشح الأول لان يكون مهاجم الأهلي الجديد في الموسم القادم".

 

قال الإعلامي سيف زاهر، إن محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، انتقل لصفوف الخليج السعودي مقابل مليون و800 ألف دولار، كاشفا عن بديله الفترة المقبلة.

وأضاف سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية، عبر برنامجه ملعب أون تايم: النادي الأهلي من 24 ساعة اتفق فعليًا على المهاجم الجديد وخلص وبنسبة 99% مضى، مهاجم الأهلي الجديد مضى

 

وأكمل: الأهلي سيدعم الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، لاعب خلص خلاص والبرازيلي سوزا الكلام شغال عليه بشكل كبير ممكن يكون في الطريق.

وأتم: الأهلي كان لن يوافق على رحيل محمد شريف، إلا إذا كان أنهى الاتفاق مع لاعب بديل.

وأعلن النادي الأهلي، مساء أمس الإثنين، رحيل محمد شريف نهائيًا إلى الخليج السعودي.

أخبار فرج عامر الأهلى المهاجم الجديد نادي هولندي مهاجم الأهلى الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

محمد صلاح يكشف الأنسب لخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

السودان.. قرار عاجل بإيقاف الدراسة بجميع الجامعات الحكومية والخاصة

أعراض مرض تسبب في موت زوج الشيف هالة فهمي.. ماذا حدث له؟

خلص بنسبة 99%.. سيف زاهر يكشف مهاجم الأهلي الجديد بعد رحيل شريف

حسين الشحات يوجه رسالة غامضة بعد تطورات أزمته مع الشيبي

رحلة من الإسماعيلية إلى القاهرة.. اعترافات المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

أفضل سعر لشراء الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

خلال كلمته بمؤتمر موسكو للأمن الدولي.. بوتين يدعو إلى عالم متعدد الأقطاب

صدى البلد ينشر "أسئلة وإجابات" تكشف سر نجاح مدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية

العزاء عائلي .. وفاة والد رئيس كوريا الجنوبية عن عمر 92 عاما

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

3.7 درجة.. زلزال قوي يضرب دولة عربية

انفجارات قوية تهز قري لبنانية.. ماذا يحدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بربع مليون جنيه.. إطلالة مي عمر وأسماء جلال تثير الجدل| شاهد

موسم بيع مهاجمي الأهلي للبحث عن السوبر.. من يعوض غياب شريف بعد رحيله رسميا؟

زوج أبوه الثانية بنفسه.. شاب يرضي والدته بهذه الهدايا بعد اختيار ضرتها

أعراض مرض تسبب في موت زوج الشيف هالة فهمي.. ماذا حدث له؟

فيديو

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ