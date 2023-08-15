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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يستفسر من كاف عن موعد مواجهة اتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

صدى البلد

أرسل النادي الأهلي خطاباً رسمياً للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يستفسر خلاله عن موعد مباراة السوبر الأفريقي التي ستجمع الفريق الأحمر مع اتحاد العاصمة الجزائري على لقب السوبر الأفريقي.

وطلب الأهلي في خطابة إفادته بالموعد النهائي حتى يستطيع المدير الفني مارسيل كولر رسم خريطة الإعداد للموسم الجديد.

كما أكد مسئولو القلعة الحمراء في خطابهم أن ما تردد عن تحديد يوم 15 سبتمبر المقبل موعداً لإقامة السوبر هو شيء ظالم لهم، خاصة أن منتخب مصر سيلعب مع تونس ودياً ضمن الأجندة الدولية يوم 12 من الشهر ذاته، وكذلك هناك مباريات للمحترفين مع منتخبات بلادهم، ما يعني أن الفريق الأحمر لن يستطيع الاستفادة من هؤلاء اللاعبين بالنحو الكافي في تلك المواجهة التي تمثل بطولة.
 

النادي الأهلي اتحاد العاصمة الجزائري لقب السوبر الأفريقي مارسيل كولر القلعة الحمراء

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