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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. كولر يرفض تأجيل صفقة مهاجم الأهلي إلى يناير

كولر
كولر

أعلن الإعلامي أحمد حسن عن تمسك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر بحسم صفقة المهاجم حالياً وعدم تأجلها إلى الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك"، قائلا: "خاص.. بعد رحيل محمد شريف.. كولر يرفض تأجيل صفقة المهاجم إلى يناير ويتمسك بحسم الصفقة حاليا".

كان الإعلامي سيف زاهر، كشف تفاصيل انتقال محمد شريف، مهاجم الفريق لأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الخليج السعودي خلال الصيف الحالي.

كانت تقارير صحفية، قد أكدت مؤخرا اهتمام نادي الزمالك بالتعاقد مع محمد شريف، وهو ما قد يتحقق بعد فترة من انتقاله الخليج السعودي، مثلما فعل الأهلي في صفقة ضم إمام عاشور.

وقال سيف زاهر عبر برنامجه "ملعب أون تايم” المذاع عبر قناة “أون تايم سبورتس”:" محمد شريف رحل إلى الخليج السعودي بعقد لمدة 3 سنوات مقابل مليون و 800 ألف دولار، ويحصل اللاعب على 1.2 مليون دولار في الموسم الواحد".

وأضاف:" سيحصل الأهلي على نسبة 15 % في حال بيع الخليج السعودي للاعب مستقبلا، ومبالغ إضافية حال إحراز اللاعب عدد معين من الأهداف".

واختتم:" يوجد شرط جزائي 120 مليون جنيه حال عودته إلى الدوري المصري لأي نادٍ غير الأهلي، وهذا الشرط الغرض منه القفل على الكباري".

كولر الأهلى

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