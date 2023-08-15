مانشستر سيتي يحصن موهبته بعقد حتى 2028

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد جديد مع لاعبه الشاب ريكو لويس لمدة 5 سنوات.

وقال النادي الإنجليزي في بيان رسمي:" قام ريكو لويس بالتوقيع على عقد لمدة خمس سنوات جديدة مع مانشستر سيتي، ليبقى مع النادي حتى صيف عام 2028.

وانضم ريكو لويس إلى أكاديمية مانشستر سيتي في عمر الثماني سنوات، وتدرج في الفئات السنية المختلفة، ليصبح لاعبا في صفوف الفريق الأول الموسم الماضي.

وفي موسمه الأول، شارك لويس في 23 مباراة، وكان له تأثيرًا في تتويج مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي - كأس الاتحاد الإنجليزي - دوري أبطال أوروبا).

وعبر لويس عن سعادته بتوقيع عقدا جديدا مع السيتي، إذ قال لموقع ناديه الرسمي:" لقد كان عامًا لا يصدق بالنسبة لي، والآن العقد الجديد حلم وأصبح حقيقة".

وأضاف:" كمشجع لنادي مانشستر سيتي، أتذكر رؤيتنا ونحن نفوز بالألقاب عندما كنت صغيرًا، وهذا هو المكان الوحيد الذي أريد التواجد فيه".

وأشار:" أعرف بأن تواجدي هنا حتى عام 2028 هو أمر مذهل، ولا أستطيع انتظار مواصلة العمل والتطور".

واختتم:" الجميع في النادي رائعون، بداية من الأكاديمية التي تعلمت فيها الكثير، وأنا ممتن للغاية لكل شيء قاموا بفعله".